Bakel — Le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck a invité, lundi, les orpailleurs du département de Bakel (est) à se formaliser afin de mieux cerner l'exploitation minière artisanale pour en faire un levier de sécurité et de développement durable.

"L'exploitation minière artisanale fait vivre de nombreuses familles, soutient les économies locales et constitue, pour beaucoup de jeunes et de femmes, une source essentielle de revenus. Mais lorsqu'elle s'exerce dans l'informel, sans règles, sans identification des acteurs et sans contrôle effectif, elle expose nos territoires à des risques graves, a-t-il déclaré.

Cheikhou Oumar Seck intervenait lors d'un comité départemental de développement organisé dans le cadre du programme national de formalisation de l'exploitation minière artisanale.

Des autorités administratives et territoriales, les forces de défense et de sécurité, des services techniques, des chefs de village ainsi que des orpailleurs ont pris part à la rencontre.

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Selon le ministre, la politique du Gouvernement n'est pas de laisser ces acteurs seuls face à ces risques. "Elle consiste plutôt à organiser l'activité, à reconnaître les acteurs qui respectent la loi, à sécuriser les sites, à renforcer la traçabilité de l'or et à accompagner les communautés vers des pratiques plus responsables", a-t-il précisé.

D'après lui, la formalisation "n'est donc pas une sanction". "Elle est une protection. Elle doit offrir aux orpailleurs un statut reconnu, un accès à des espaces légalement définis, de meilleures conditions de sécurité, des possibilités d'accompagnement et une relation plus transparente avec l'administration", suggère M. Seck.

Il indiqué qu'une convention a été signée avec la Caisse des dépôts et consignations, à travers sa filiale Synapsys Conseils SA, afin de mettre en place un système d'identification biométrique et de délivrer des cartes sécurisées aux acteurs de l'exploitation minière artisanale.

"À ce jour, 33 660 orpailleurs ont déjà été enrôlés, dont 6 837 dans la région de Tambacounda et 26 823 dans la région de Kédougou", informe Cheikhou Oumar Seck, estimant que ces chiffres traduisent l'adhésion des acteurs et la mobilisation des autorités, des services déconcentrés et des équipes opérationnelles.

Il a souhaité la poursuite du travail d'enrôlement biométrique qui permettra de mieux connaître le secteur, de sécuriser l'accès aux futurs couloirs, de faciliter les contrôles et d'améliorer la traçabilité de la production et de la commercialisation de l'or.

À cet effet, il assure qu'une convention interministérielle a également été conclue avec le ministère des Forces armées afin de sécuriser les sites, de formaliser l'activité et de combattre les réseaux illicites. "Actuellement, six couloirs pilotes sont en cours d'aménagement et de clôture par le Génie militaire", renseigne-t-il.

Par ailleurs, la protection du cours d'eau La Falémé demeure une exigence majeure, a-t-il rappelé, assurant que les pratiques dangereuses, la pollution des eaux, à la dégradation des sols et à la coupe abusive du bois ne seront pas tolérées.

"La formalisation doit aller de pair avec le respect strict des prescriptions environnementales", renchérit Cheikhou Oumar Seck.

Il a précisé que l'ambition de l'Etat est de faire de l'exploitation minière artisanale un sous-secteur mieux organisé, mieux sécurisé et davantage profitable aux populations et à la nation entière.

"L'État sera présent pour encadrer, contrôler et accompagner. Les conclusions de ce comité départemental de développement feront l'objet d'un suivi rigoureux par les services compétents", a-t-il conclu.