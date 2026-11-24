Bonne nouvelle pour le Club Africain et son entraîneur Maher Kanzari. Alain Kanté s'est rétabli de la blessure contractée lors de son dernier match avec la sélection nationale du Burkina Faso. Le joueur a désormais retrouvé ses moyens physiques et devrait être à la disposition du staff technique pour la prochaine échéance continentale. Un retour qui constitue une option supplémentaire pour Maher Kanzari à l'approche d'un rendez-vous important de la saison.

Le Club Africain se tourne désormais vers son déplacement au Caire pour y affronter le Zamalek égyptien, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Cette confrontation s'annonce comme un premier véritable test continental pour les Clubistes, appelés à négocier un déplacement délicat face à un adversaire réputé pour son expérience africaine et qui pourra compter sur le soutien de son public au stade du Caire. La disponibilité d'Alain Kanté représente ainsi un renfort potentiel avant cette première sortie.