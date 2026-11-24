Le ministère de la Jeunesse et des Sports a consacré une enveloppe de 3 millions de dinars au titre de l'année scolaire 2026-2027 pour améliorer les conditions d'enseignement de l'éducation physique dans les établissements scolaires, notamment à travers la mise à disposition des équipements et du mobilier sportif nécessaires.

Cette annonce a été faite par Khaled Khiari, chargé de la gestion de la Direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère, en marge de la première journée de la conférence périodique des délégués régionaux de la Jeunesse et des Sports, organisée au complexe de jeunesse de la Manouba.

Le responsable a souligné que les ministères de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports accordent une importance particulière à l'amélioration des infrastructures sportives en milieu scolaire.

Dans ce cadre, les préparatifs sont en cours pour la mise en oeuvre du programme « Sport et Éducation », en coordination avec les deux ministères, le Comité national olympique tunisien et l'Agence française de développement (AFD).

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Ce programme prévoit la création d'espaces sportifs répondant à des normes techniques de haute qualité dans 104 établissements scolaires, répartis entre 52 écoles primaires, 26 collèges et 26 lycées. Il comprend également l'aménagement du lycée sportif Pierre-de-Coubertin, situé à El Menzah.

Ces projets sont actuellement au stade des études techniques et de la coordination entre les commissions spécialisées.

Des infrastructures sportives mieux exploitées

Parallèlement, le ministère de la Jeunesse et des Sports oeuvre à la conclusion de conventions permettant aux établissements scolaires d'utiliser les installations sportives disponibles dans les établissements de jeunesse pour assurer les cours d'éducation physique.

Cette mesure vise notamment à apporter des solutions pratiques aux écoles qui ne disposent pas de terrains de sport aménagés.

De son côté, le ministère de l'Éducation est appelé à intégrer la création d'espaces sportifs modernes dans les cahiers des charges relatifs à la construction de nouveaux établissements scolaires.

Réduire les disparités régionales

Khaled Khiari a également indiqué que le ministère poursuit sa politique visant à généraliser l'enseignement de l'éducation physique de manière équitable dans toutes les régions du pays, à travers la résorption des postes vacants et la réduction des disparités régionales, avec une attention particulière accordée aux zones prioritaires.

À ce titre, 300 enseignants d'éducation physique ont été affectés dans les écoles primaires des gouvernorats de Médenine et de Tataouine entre 2023 et 2026, contre seulement trois enseignants dans les gouvernorats de Sfax et du Kef.

Ces chiffres illustrent les disparités dans la répartition des enseignants entre les différentes régions et la nécessité de renforcer les moyens humains consacrés à l'enseignement de cette discipline dans les établissements scolaires.