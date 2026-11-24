La commission régionale chargée de l'intégration et de l'admission des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme à Ben Arous a approuvé l'intégration de 19 enfants dans des jardins d'enfants de la région, a indiqué le délégué régional aux Affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, Ali Belhadi.

La commission a examiné, lors de sa réunion, 21 dossiers présentés dans le cadre du programme national d'intégration des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme dans les jardins d'enfants. L'examen de deux dossiers a toutefois été reporté en raison de documents manquants et du non-respect des conditions et procédures en vigueur, conformément aux dispositions du décret n°192 relatif aux modalités de participation à ce programme.

À cette occasion, Ali Belhadi a souligné la nécessité d'apporter un soutien psychologique, social et matériel aux familles et de renforcer la sensibilisation à la capacité des enfants autistes à communiquer, à condition de leur offrir les opportunités et l'accompagnement nécessaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également insisté sur l'importance de la collaboration entre les différentes parties concernées, notamment les familles et la société, afin d'améliorer les conditions d'intégration de cette catégorie d'enfants.

Selon le responsable, le développement des échanges entre les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme et leurs camarades constitue un facteur essentiel de leur intégration sociale. Cette démarche repose sur l'acceptation et l'interaction positive, dans le but de créer un environnement inclusif où les enfants se sentent en sécurité et développent leur confiance en eux ainsi que leurs capacités.

Ali Belhadi a, par ailleurs, souligné que le soutien psychologique et l'intégration dans les jardins d'enfants permettent aux enfants concernés d'acquérir les compétences nécessaires à la communication et à l'expression. Il a rappelé que l'inclusion ne constitue pas uniquement un choix pédagogique, mais également un droit et une responsabilité collective permettant aux personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme de prendre pleinement part à la vie de la société.

Pour rappel, la commission régionale s'est réunie au siège du gouvernorat de Ben Arous afin d'examiner les dossiers de candidature au programme et de statuer sur leur admissibilité.

Il convient également de rappeler que le décret n°192, publié au Journal officiel de la République tunisienne en juillet 2026, fixe les conditions et les modalités de participation au programme national d'intégration des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme dans les jardins d'enfants. Il encadre notamment l'attribution des subventions, les procédures de dépôt et d'examen des dossiers ainsi que la création des commissions régionales chargées d'étudier les demandes.