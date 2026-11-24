Addis Ababa — L'Éthiopie et la Norvège ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération en matière de financement de la lutte contre le changement climatique, de conservation des forêts et de partenariats multilatéraux pour le développement.

La ministre des Finances, Fitsum Assefa, a tenu aujourd'hui une réunion bilatérale avec une délégation norvégienne conduite par Åsmund Grøver Aukrust, ministre norvégien du Développement international, accompagné de l'ambassadrice désignée Yngvild Berggrav.

Les discussions ont réaffirmé le partenariat de longue date entre l'Éthiopie et la Norvège en matière de gestion durable des terres, de conservation des forêts et d'action pour le climat.

Les deux parties ont également évoqué les moyens et les opportunités de mobiliser des ressources supplémentaires et de renforcer le soutien international en faveur des priorités de l'Éthiopie en matière de climat et d'environnement.

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Les ministres ont par ailleurs abordé les préparatifs d'une importante transaction de crédits carbone et d'une initiative de reboisement, ainsi que les priorités de l'Éthiopie en vue de la COP32 en 2027.

La ministre des Finances, Mme Fitsum, a mis en avant les priorités climatiques de l'Éthiopie, notamment la restauration des terres et l'initiative « Green Legacy », ainsi que le Fonds spécial « Green Legacy » et de restauration des paysages dégradés, qui vise à mobiliser des financements nationaux et de partenaires en faveur de l'action climatique et de la restauration des paysages.

Elle a également encouragé la Norvège à défendre ces priorités sur la scène internationale et à soutenir les efforts visant à mobiliser des financements climatiques à long terme.

La ministre d'État Tiguist Fisseha a présenté à la délégation norvégienne le programme de réformes économiques « Homegrown » de l'Éthiopie, notamment les réformes macroéconomiques et les efforts visant à intégrer les risques climatiques dans la gestion des risques budgétaires.

Elle a salué le soutien de longue date apporté par le gouvernement norvégien à l'Éthiopie dans le cadre de la coopération bilatérale, ainsi que ses contributions et son engagement par l'intermédiaire des banques multilatérales de développement (BMD).

Elle a également réitéré la gratitude de l'Éthiopie pour le soutien apporté par l'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale dans la promotion des priorités de développement du pays, le soutien à la transformation économique et la mobilisation de ressources en faveur de l'action climatique et du développement durable.

Elle a souligné l'importance d'un soutien continu de l'IDA dans le contexte de la prochaine révision à mi-parcours de l'IDA.

Les deux parties ont convenu de renforcer encore leur coopération en matière de changement climatique, de conservation des forêts et de développement durable, en s'appuyant sur des priorités communes et en recherchant des opportunités mutuellement avantageuses.

Elles ont réaffirmé leur engagement à faire progresser un partenariat constructif qui soutienne les ambitions de développement de l'Éthiopie tout en contribuant à la réalisation d'objectifs climatiques mondiaux plus larges.