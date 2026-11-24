Addis Ababa — Le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh, a exhorté les pays africains à ne plus se contenter d'exporter des matières premières et à accélérer la création de valeur ajoutée, l'industrialisation et le commerce intra-africain afin de transformer le potentiel économique du continent en emplois, en prospérité et en amélioration du niveau de vie.

S'exprimant lors d'un forum continental sur le commerce à Addis-Abeba, Temesgen a souligné que l'Afrique devait conserver une part plus importante de la valeur économique générée par ses ressources naturelles, en développant ses capacités de production et en faisant croître ses marchés de consommation.

« Nous sommes plus de 1,5 milliard de personnes, jeunes et ambitieuses. Nous disposons de terres, de minerais et de marchés en pleine croissance. Nous avons tout, sauf l'habitude de conserver la valeur que nous créons », a-t-il déclaré.

« L'objectif n'est pas de créer une zone de libre-échange sur le papier. L'objectif, c'est d'intensifier les échanges commerciaux entre les Africains, de renforcer les industries, de créer davantage d'emplois et d'améliorer les conditions de vie », a souligné le vice-Premier ministre.

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Organisé conjointement par le ministère éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale et TradeMark Africa, ce forum, placé sous le thème « Renforcer les exportations africaines grâce à la qualité », rassemble des décideurs politiques, des régulateurs, des chefs d'entreprise, des chercheurs et des partenaires de développement afin d'étudier les moyens de renforcer la capacité d'exportation et la compétitivité du continent.

Le vice-Premier ministre a souligné que pour exploiter pleinement le potentiel de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), il ne suffit pas de supprimer les barrières commerciales : il faut renforcer la production industrielle, améliorer la qualité des produits et développer des industries manufacturières africaines compétitives.

Dans un contexte de montée du protectionnisme mondial et de réorganisation des chaînes d'approvisionnement, M. Temesgen a appelé les pays africains à renforcer leur voix collective dans les négociations commerciales internationales tout en investissant dans des infrastructures nationales de qualité.

Il a souligné que la qualité des produits est fondamentale pour instaurer la confiance et garantir l'accès aux marchés internationaux.

« La qualité n'est pas seulement une question technique. La qualité, c'est la confiance, et la confiance est la monnaie du commerce », a-t-il déclaré, soulignant que le rejet des produits africains aux frontières internationales entraîne des pertes financières pour les exportateurs et nuit à la réputation commerciale du continent.

Il a appelé à la mise en place d'une infrastructure continentale intégrée en matière de qualité qui permettrait aux produits testés et certifiés dans un pays africain d'être reconnus sur d'autres marchés, réduisant ainsi les coûts de mise en conformité inutiles, les retards et les obstacles techniques au commerce.

« Aucun producteur africain ne devrait perdre une vente faute de laboratoire pour tester le produit ou de certificat acceptable pour l'acheteur », a-t-il souligné.

Mettant en avant les réformes institutionnelles menées en Éthiopie, M. Temesgen a indiqué que le pays avait regroupé ses institutions chargées des normes, de l'inspection, de la certification, de la métrologie et de l'accréditation au sein d'un cadre unifié afin d'aider les entreprises nationales à répondre aux exigences des marchés internationaux.

« Nous voulons que le label "Made in Ethiopia" ait une valeur partout où il est présent », a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre a en outre exhorté les gouvernements africains et les partenaires au développement à considérer les infrastructures de qualité comme un investissement stratégique et à renforcer leur soutien aux petites et moyennes entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes et des jeunes.

Il a également souligné l'importance de moderniser les corridors de transport, les réseaux logistiques, les installations de la chaîne du froid et les systèmes frontaliers afin de garantir que les produits africains parviennent sur les marchés en toute sécurité, efficacement et en bon état.

« Un produit qui se détériore avant d'arriver sur le marché n'a pas été exporté ; il a été gaspillé », a-t-il averti.

Réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie à faire progresser les résultats du forum et à renforcer le commerce intra-africain, M. Temesgen a appelé à une plus grande confiance dans les produits africains, les capacités de production et le potentiel industriel du continent.

« Que le label "Made in Africa" soit synonyme d'excellence. Qu'il soit synonyme de fiabilité. Qu'il soit synonyme d'une promesse tenue », a-t-il déclaré.