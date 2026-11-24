Le syndicat des travailleurs de Kraomita Malagasy (KRAOMA) réclame la restitution de tous les permis miniers enregistrés au nom de la société. Dans une déclaration officielle, les représentants du personnel demandent l'intervention du président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina.

Ils rappellent qu'une demande a été déposée le 15 juin 2026 auprès du ministère des Mines, mais qu'elle est restée sans réponse. Les employés saluent également la réouverture et la relance de l'entreprise après plusieurs années de difficultés.

Pour le syndicat, la restitution de ces titres est nécessaire à la poursuite des activités de KRAOMA. Il rappelle que l'avenir de la société concerne des dizaines de milliers de ménages ainsi que plusieurs communes et régions du pays.

Les travailleurs craignent que l'absence de réponse à leur demande ne freine la relance de l'entreprise. À Brieville, dans la région de Betsiboka, l'exploitation du chrome a progressivement repris en 2026, après plusieurs années d'arrêt.

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Relance

Le syndicat précise que sa démarche ne vise ni à déstabiliser l'entreprise ni à troubler l'ordre public. Il affirme vouloir défendre les intérêts de KRAOMA et les droits des travailleurs. Les employés réitèrent leur reconnaissance envers le président de la Refondation pour la relance de la société et attendent son intervention pour faire avancer le dossier.