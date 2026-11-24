La Coordinatrice générale de la Fondation Ma Bannière, Mme Paule Lissenguet, a reçu en audience une délégation de l'Université Laval, au Québec (Canada), conduite par le Pr PierreSébastien Fournier, vice-doyen à la recherche, et accompagné de M. Abakar Jean. Ils ont été introduit par M. Patrick Éric Meyo, Coordonnateur général adjoint du Centre de Compétences professionnelles et entrepreneuriales Zita Oligui Nguéma (CCPE'ZON).

La rencontre a permis d'explorer de nouvelles perspectives de coopération entre les deux institutions. Au coeur des échanges figurait notamment la présentation du Programme Gabon-Québec, une initiative qui ambitionne d'accompagner dix jeunes filles dans le développement de leurs projets entrepreneuriaux.

À travers ce programme, il s'agit de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de femmes entrepreneures, en leur offrant des perspectives d'apprentissage, d'accompagnement et de renforcement de leurs capacités.

Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'autonomisation économique des femmes et de l'insertion professionnelle des jeunes, des enjeux auxquels la Fondation Ma Bannière accorde une attention particulière à travers ses différentes initiatives sociales et éducatives.

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À l'issue de la rencontre, le Pr Pierre-Sébastien Fournier s'est réjoui de la qualité des échanges avec la Coordination générale de la Fondation Ma Bannière, et souligné l'intérêt partagé pour le développement de cette collaboration.