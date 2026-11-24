Le programme pilote de la Société Nationale Immobilière, lancé sous l'impulsion du Chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, propose des terrains à 950 FCFA le mètre carré à Ndendé, Lebamba et Fougamou.

À Lebamba, la nouvelle a été accueillie avec ferveur : elle répond à une attente profonde des Gabonais, celle de voir enfin l'État faciliter concrètement l'accès au sol.

Mais entre une belle idée et sa réalisation sur le terrain, le fossé reste immense. Le principe est salué, mais trois obstacles menacent la mise en oeuvre locale du projet, et la vigilance s'impose, car l'histoire de la commune prouve que les meilleures initiatives peuvent être détournées par des intérêts particuliers.

Le premier obstacle est celui du dédommagement et de la propriété coutumière. Les terres convoitées sont souvent des terrains familiaux ou des forêts appartenant à des lignées bien identifiées.

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Or Lebamba a déjà perdu, par le passé, des projets structurants à cause de la cupidité de certains membres de ces familles.

Lancer la vente des parcelles sans régler d'abord, de façon transparente et équitable, la question du dédommagement des ayants droit serait irresponsable. Faute de cette clarté, les populations deviendraient à juste titre un frein au projet, qui se transformerait alors en foyer de tensions sociales.

Le deuxième obstacle tient à la gouvernance locale. Si le pilotage échoit à des politiciens animés par l'esprit de revanche, la tentation sera grande de favoriser leurs partisans au détriment d'autres Louvanois qui remplissent pourtant les critères, mais qui ne leur font pas allégeance.

Le clientélisme ne doit pas servir de ciment à cette initiative : la transparence dans la sélection des bénéficiaires conditionne la crédibilité de l'État et la confiance des citoyens envers les institutions.

Le troisième obstacle, le plus préoccupant, est la pression démographique et la spéculation foncière. Lebamba, de petite superficie, subit l'afflux des localités voisines et des agents qui y sont affectés. Ceux-ci rachètent à bas prix, et en nombre, des parcelles en bordure de route à des villageois qui n'ont aucune vision de l'aménagement futur de la ville.

Des terrains sont également vendus à des ressortissants ouest-africains et de la CEMAC, malgré l'interdiction formelle de cette pratique. On peut craindre que les pots-de-vin se multiplient et que des prête-noms permettent de contourner la procédure. Les responsables locaux devront donc donner la priorité absolue aux Louvanois, puis aux autres nationaux, et faire respecter scrupuleusement l'interdiction de vente aux étrangers.

Enfin, un plan directeur doit encadrer la naissance de cette nouvelle ville, avec un type d'habitat et un modèle de construction cohérents, débarrassés du désordre ambiant. C'est à ce prix que Lebamba sera une terre promise plutôt qu'un champ de bataille.