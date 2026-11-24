Kédougou — Des lanceurs d'alerte et des riverains du fleuve Gambie interrogés par l'APS ont décrié la pollution de ce cours d'eau par les activités minières exercées dans ses alentours, à Mako notamment, un village de la commune de Tomboronkoto, située dans la région de Kédougou (sud-est).

Ils souhaitent que les autorités sénégalaises interdisent ces activités.

"La situation particulière du fleuve Gambie doit être au centre des préoccupations des pouvoirs publics sénégalais. À hauteur de Mako, ce cours d'eau fait l'objet de menaces venant de toutes parts. Ce sont les riverains qui vont en souffrir", a prévenu le lanceur d'alerte Amadou Séga Keïta.

"L'exploitation industrielle et artisanale de l'or, qui se développe dans la zone, est une menace contre le fleuve", s'est inquiété M. Keïta.

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Le lanceur d'alerte Amadou Séga

Les orpailleurs et les compagnies minières utilisent des produits chimiques qui sont de nature à détériorer l'eau du fleuve, a-t-il dit, précisant que le cyanure et le mercure en font partie.

D'après Amadou Séga Keïta, la suspension des activités minières exercées sur la rive gauche de la Falémé, une mesure prise par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a permis de ralentir la dégradation du fleuve Gambie.

Des activités d'orpaillage sont menées près du fleuve Gambie, à hauteur de Mako notamment, a-t-il signalé, estimant qu'elles impactent la santé des riverains de ce cours d'eau ainsi que l'environnement et les activités agricoles et d'élevage.

Le président de l'Association pour la sauvegarde du fleuve Gambie, Mouhamadou Lamine Diallo, regrette de voir des activités minières semi-mécanisées se développer près du fleuve.

Le président de l'Association pour la sauvegarde du fleuve Gambie, Mouhamadou Lamine Diallo

"Après la Falémé, c'est maintenant le fleuve Gambie qui subit les conséquences de l'activité minière. Elles se manifestent par la pollution des eaux, la destruction du lit du fleuve et son assèchement", a expliqué M. Diallo.

Les risques sanitaires résultant de ces activités sont nombreux, selon lui.

"L'encadrement de l'exploitation minière est une nécessité", suggère Mouhamadou Lamine Diallo, espérant qu'il permettra d'atténuer la dégradation du fleuve.

Le lanceur d'alerte Doudou Dionne Dramé dit avoir remarqué une importante pollution de l'eau du fleuve à Kérékonko et Baïtilaye, deux localités voisines du fleuve.

Le lanceur d'alerte Doudou Dionne Dramé

L'activité minière exercée près de ce cours d'eau a engendré une interruption du maraîchage et de l'agriculture pratiqués dans le village de Tambanoumouya, selon M. Dramé.

Mady Dangnokho, un militant de la société civile locale, souhaite que le président de la République, qui va visiter les régions de Kédougou et Tambacounda (est) à partir de jeudi prochain, signe un décret d'interdiction des activités minières menées à Mako et d'autres localités sénégalaises situées près du fleuve Gambie.

L'exploitation des mines se trouvant près de ce cours d'eau qui traverse la Gambie, la Guinée et le Sénégal pourrait entraîner la disparition d'une cinquantaine d'hippopotames, de nombreux chimpanzés et d'autres animaux sauvages vivant dans la région de Kédougou, a-t-il prévenu.

Mady Dangnokho, un militant de la société civile locale

"Quinze espèces d'oiseaux et des reptiles recensés en 2015 risquent de disparaître, d'où l'urgence d'une mesure présidentielle d'interdiction des activités semi-mécanisées et des nuisances sonores qu'elles engendrent à Mako et Kérékonko", a suggéré Mady Dangnokho.

Le président de la République interdit par décret l'exercice d'activités minières près de la Falémé, en raison d'une forte pollution des eaux de cet affluent du fleuve Sénégal.