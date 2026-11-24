Diamniadio — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Bâ, et son collègue de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, ont lancé lundi à Diamniadio les travaux du comité de pilotage de la Stratégie nationale de transition agroécologique du Sénégal (SNTAES).

"Notre ambition est aujourd'hui d'impulser une production locale accrue, diversifiée et de qualité, d'améliorer de manière soutenable les revenus et la résilience des producteurs et de créer des emplois décents, particulièrement en faveur des jeunes et des femmes, tout en garantissant aux consommateurs des aliments sains et abordables", a déclaré M. Bâ, lors de cette cérémonie.

Il a estimé que "cette transition devra être à la fois écologiquement soutenable, économiquement viable et socialement équitable", soulignant que "le succès de cette démarche reposera avant tout sur la qualité de la participation de chacun".

"La mobilisation de toutes celles et tous ceux qui sont ici présents traduit notre engagement collectif à faire face à cet impératif national : bâtir des systèmes alimentaires capables de nourrir nos populations, de créer des emplois décents et de soutenir la transformation de notre économie", a ajouté le ministre.

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Pour sa part, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a indiqué que l'avenir de l'agriculture et celui des systèmes écologiques sont "indissociables".

"Notre coprésidence [pour le lancement de la SNTAES] traduit la volonté de dépasser les cloisonnements institutionnels, mais surtout les cloisonnements des mentalités et des pratiques administratives", a-t-il souligné.

"Nous devons apprendre à penser ensemble ce que nous avons trop longtemps géré séparément. Il faut transformer nos modes de production, de distribution, de consommation, ainsi que notre gouvernance. Cette ambition nous oblige à examiner avec exigence les concepts qui orientent nos politiques", a ajouté Aliou Gori Diouf.

Des officiels, plusieurs chercheurs, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants d'organisations de producteurs ont pris part à cette cérémonie de lancement des travaux du Comité de pilotage de la SNTAES.