Yoff — La ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Amy Mara, a envoyé une délégation auprès des familles de Cambérène, Ngor, Ouakam et Yoff restées sans nouvelles de 172 jeunes partis à bord d'une pirogue depuis le 9 novembre dernier.

Baba Ndiaye, le directeur de cabinet de Mme Mara, a conduit la délégation. Il a assuré les personnes rencontrées du soutien des autorités du pays.

"Ce sont des jeunes, des pêcheurs pour la plupart. Certains d'entre eux sont mariés [...] Nous avons appris qu'ils ont embarqué à bord d'une pirogue depuis le 9 novembre. Ils sont 172 au total. Nous n'avons aucune nouvelle d'eux depuis cette date-là", a expliqué Baye Ngagne Diène, le père de l'un des passagers de la pirogue.

D'après lui, les 172 personnes en question sont des habitants de Cambérène, Ngor, Ouakam et Yoff.

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De nombreux pêcheurs vivent dans ces quatre communes d'arrondissement situées dans le département de Dakar.

"Nous vivons très mal cette situation. Nous n'avons aucune nouvelle d'eux. Nous demandons aux autorités de déployer les moyens nécessaires [...] pour retrouver nos enfants", a ajouté Baye Ngagne Diène, s'adressant au directeur de cabinet de la ministre des Pêches et de l'Économie maritime.

Baba Ndiaye a fait part de "toute la compassion" d'Amy Mara et des autres membres du gouvernement aux familles restées depuis deux semaines sans nouvelles des leurs.

"Nous déplorons cette situation [...] La ministre des Pêches et de l'Économie maritime se tient à vos côtés pour formuler le voeu de les retrouver. Nous souhaitons qu'ils soient très vite retrouvés sains et saufs", leur a-t-il dit.