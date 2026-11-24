Invité samedi dernier au Parlement des étudiants, à Kinshasa, le président du Mouvement politique Le Centre, Germain Kambinga, a réaffirmé son soutien au changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Pour lui, le débat constitutionnel doit dépasser les considérations liées aux personnes et s'inscrire dans une réflexion profonde sur l'avenir du pays, la méritocratie, la bonne gouvernance et le développement à long terme. Pour Kambinga, la question constitutionnelle ne devrait pas être réduite à un débat autour du maintien ou du départ d'un individu au pouvoir. Il estime que la RDC a plutôt besoin d'une nouvelle architecture institutionnelle capable de répondre aux défis de gouvernance et de développement auxquels elle est confrontée.

Dans sa vision, le changement constitutionnel doit notamment permettre de faire de la méritocratie et de la formation des ressources humaines des priorités nationales. Il plaide également pour l'instauration de mécanismes de responsabilité suffisamment rigoureux pour sanctionner les dirigeants qui ne répondent pas aux exigences de leurs fonctions, notamment par leur révocation en cas de manquement.

"Le Centre est pour une IVe République depuis 2017. Il faut des règles qui fassent de la méritocratie et de la formation des ressources humaines des impératifs. Et, en cas de manquement : la révocation des dirigeants", a-t-il rappelé, dans une publication faite sur X, au lendemain de son passage au Parlement des étudiants.

Au-delà de la gouvernance, Germain Kambinga défend une conception économique du vivre-ensemble. Il considère que la cohésion nationale doit également reposer sur une vision commune de la création des richesses et de leur contribution au progrès collectif. Dans cette perspective, il insiste sur la nécessité de garantir une véritable indépendance fonctionnelle et financière des contre-pouvoirs, afin de renforcer les mécanismes de contrôle et l'équilibre des institutions.

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"Il nous faut une conception économique de notre vivre-ensemble en tant que nation. Il nous faut une réelle indépendance fonctionnelle, donc financière, des contre-pouvoirs. Il nous faut un texte qui ait pour objectif le développement de la RDC dans 30 ans, en tenant compte de nos richesses actuelles et d'une demande mondiale en croissance permanente et durable", a-t-il ajouté.

L'ancien Ministre de l'Industrie voit également dans cette réforme une occasion de doter le pays d'une vision stratégique à long terme. Il plaide pour un texte qui place le développement de la RDC à l'horizon de trente ans au centre des préoccupations, en tenant compte de son immense potentiel naturel et des besoins croissants du marché mondial.

Cette orientation traduit, selon lui, la nécessité de sortir d'une gestion politique essentiellement tournée vers les échéances immédiates pour construire un projet national durable, capable de valoriser les ressources du pays et de préparer les générations futures.

Une opposition qu'il juge motivée par des intérêts politiques

Abordant les résistances au changement constitutionnel, Germain Kambinga s'interroge sur les motivations de ceux qui s'opposent à cette perspective. Il avance notamment deux explications : la peur de la retraite politique et le besoin de publicité. A ses yeux, certains acteurs politiques chercheraient à entretenir une controverse sans fondement pour masquer leurs véritables intentions. Il résume cette attitude par la formule « TST », entendue comme « Tout sauf Tshisekedi ».

Par cette critique, le président du Centre dénonce une opposition qui, selon sa lecture, se construit davantage autour du rejet d'une personnalité que d'une véritable proposition alternative pour l'avenir du pays. "Ils sont contre. Pourquoi ? Peur de la retraite politique, besoin de publicité. Stratégie : créer une cause sans fondement pour cacher leur vrai but. Voilà la seule vérité qui explique leur narratif : TST, Tout Sauf Tshisekedi.

Le Centre dit : les débats sur les hommes doivent venir après le débat sur la manière dont on se développe et dont on consolide l'idée de faire Nation pour les siècles à venir. Les hommes passent. Ce qui reste, c'est la Nation. C'est le pays !", a-t-il explicité, dans sa réflexion.