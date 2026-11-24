L'offensive diplomatique et humanitaire s'intensifie dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo. Conduite par Sahle-Work Zewde, ancienne Présidente de la République d'Ethiopie et Vice-Présidente du panel des facilitateurs de l'Union africaine (UA), une importante délégation séjourne actuellement au Nord-Kivu. Arrivée sur place avec l'accompagnement de la Ministre d'Etat en charge des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Eve Bazaïba, cette mission de haut niveau a été reçue, ce lundi 23 novembre, par le Gouverneur militaire de la province, le Général-major Evariste Kakule.

L'objectif de ce déplacement est de s'imprégner directement des réalités sécuritaires et humanitaires dramatiques que traverse cette province meurtrie, afin d'esquisser des pistes de solutions durables.

Dès l'entame de sa mission, l'ancienne cheffe d'État éthiopienne a tenue à exprimer la solidarité de l'organisation continentale envers les victimes des violences récurrentes. « Je voudrais présenter mes condoléances aux familles affectées par ce grand défi qui se pose ici et les encourage à tenir bon », a déclaré Sahle-Work Zewde, tout en saluant l'admirable résilience des populations locales face à l'adversité.

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Autour du Gouverneur militaire Evariste Kakule, une séance de travail élargie a réuni le Comité provincial de sécurité, le cabinet de l'autorité provinciale ainsi que les partenaires internationaux, au premier rang desquels la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC.

Les échanges ont permis de dresser un état des lieux exhaustif de la situation sur le terrain. Au coeur des discussions figuraient notamment : Les conséquences désastreuses des atrocités perpétrées par les terroristes des Forces démocratiques alliées (ADF) contre les civils dans les territoires de Beni et de Lubero ; l'activisme et les exactions de la coalition M23-AFC ; la crise humanitaire aiguë marquée par les déplacements massifs des populations ; ainsi que les efforts constants déployés par le gouvernement congolais et les Forces armées de la RDC (FARDC) pour restaurer l'autorité de l'État et rétablir la paix.

Dépêchée depuis dimanche à Beni sur instruction expresse de la Première ministre, la Ministre d'État Eve Bazaïba a réaffirmé la détermination sans faille de l'Exécutif central à mettre un terme à ce calvaire qui dure depuis plus de trois décennies.

« Ce dont la population doit s'attendre est la paix. Ça fait plus de 30 ans de cycle des violences dans cette partie du pays. Nous nous battons sur le plan humanitaire pour soulager tant soit peu les victimes, mais le plus important c'est la paix », a martelé la patronne des Affaires sociales.

Eve Bazaïba a souligné l'importance stratégique de l'implication directe de l'instance panafricaine : « Cette fois-ci, l'Union africaine a pris pied dans cette affaire pour trouver des solutions. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, nous pleurons avec elles. Pour les survivants, le Gouvernement est mobilisé sur tous les fronts pour rétablir une paix durable. »

Cette mission conjointe s'attèle également à évaluer les besoins humanitaires immédiat et à préparer les conditions propices au retour digne et sécurisé des réfugiés et des déplacés internes dans leurs milieux d'origine, avec une attention particulière portée sur les zones de Beni et de Bunia.