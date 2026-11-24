Le Gouvernement de la République vient d'enregistrer une avancée significative dans les enquêtes initiées autour du crash survenu le 25 septembre dernier, à Kenge, dans la province du Kwango. Au terme d'une réunion tenue hier, lundi 23 novembre 2026, à Kinshasa, le Ministère de la Défense nationale a, en effet, annoncé la clôture du processus d'identification des victimes civiles. Cette réunion a rassemblé, autour du VPM en charge de la Défense, les représentants de différentes familles touchées par le drame. Au total, le Gouvernement confirme un bilan de 12 victimes civiles emportées par le crash de Kenge. Leurs familles ont été, officiellement, à la faveur de la rencontre avec le VPM Guy Kabombo, autorisées à entamer les démarches funéraires nécessaires en vue de la réception des dépouilles de leurs proches pour leur inhumation.

Après près de deux mois d'attente ; en présence du VPM de la Défense nationale congolaise, le président de la commission médico-légale a présenté en détail les résultats des test ADN de 12 victimes civiles, ainsi les formalités administratives afin de faciliter la restitution des dépouilles mortelles aux familles.

Il est a signalé également qu'il y a eu double analyse des tests ADN réalisés dans deux laboratoires, en République démocratique du Congo et en Belgique, afin de garantir la fiabilité des résultats.

Pour faciliter l'organisation des obsèques de 12 victimes civiles, le gouvernement congolais, par l'entremise du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et Anciens Combattants, S.E Me Guy Kabombo Muadiamvita, a remis a chaque famille, une enveloppe d'assistance sociale. Un geste patriotique en appui aux familles éplorées.

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À cela s'ajoutent la mise en bière des douze corps victimes, ainsi que la remise des documents légaux nécessaires à leur inhumation dans le respect des normes en vigueur, aussi bien à Kinshasa qu'en provinces, selon les lieux de résidence des familles.

Profondément touchées par cette marque d'assistance les familles des victimes n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'égard des autorités congolaises. Pour rappel, le crash de KENGE est survenu le 25 septembre 2026 coûtant la vie à 12 civils, ainsi qu'à deux hauts magistrats militaires et à d'autres membres des FARDC. Après deux mois de procédures d'identification et de démarches administratives, les dépouilles des victimes civiles seront désormais inhumées en attendant Le programme relatif à l'organisation des obsèques des victimes issues de la partie militaire.