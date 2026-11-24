En marge de Makutano Mining 2026, le Ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a pris part, hier, lundi 23 novembre 2026, à une session à huis clos avec les opérateurs miniers nationaux, placée sous le thème : « Construire les champions nationaux ». La rencontre s'est tenue à l'hôtel Pullman de Kinshasa.

Dans son mot d'ouverture, le Ministre des Mines a souligné la nécessité de dépasser la seule attribution des marchés pour renforcer les capacités des entreprises congolaises, afin qu'elles puissent investir, produire et occuper durablement une place de premier plan dans les chaînes de valeur minières.

Rappelant le poids économique du secteur, avec plus de 40 milliards USD d'investissements cumulés et près de 1,26 milliard USD de redevance minière en 2025, Louis Watum Kabamba a insisté sur l'importance de transformer cette richesse en opportunités concrètes pour l'émergence de capitaux et d'entreprises nationales compétitives.

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À cette occasion, il a notamment présenté plusieurs leviers d'accompagnement des entrepreneurs congolais, parmi lesquels le projet des « Léopards du secteur minier », les mécanismes de financement et de garantie, l'application de l'acompte d'au moins 30 % sur les contrats de sous-traitance, la participation d'au moins 10 % des personnes physiques congolaises au capital des sociétés minières concernées, ainsi que les opportunités liées à la dotation de 0,3 % du chiffre d'affaires destinée aux projets de développement communautaire.

Le Ministre a également souligné que le Gouvernement entend poursuivre les réformes et créer un environnement favorable à l'émergence des entreprises nationales, tout en rappelant le rôle essentiel du secteur privé dans la construction d'entreprises solides, capables d'investir, d'innover et de conquérir des marchés internationaux.

Cette rencontre a ainsi constitué un cadre d'échanges directs avec les entrepreneurs congolais autour des défis liés au financement, à l'accès aux marchés, aux délais de paiement et au renforcement du contenu local, conformément à la vision du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka.