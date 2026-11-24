Du 24 au 26 novembre 2026, la ville Saint-Louis sera au centre des réflexions internationales sur les enjeux liés à l'eau. Chercheurs, universitaires, décideurs publics et experts se retrouveront à l'occasion de la deuxième Conférence internationale consacrée au thème « L'eau dans tous ses états dans un monde globalisé ». Trois jours d'échanges pour explorer des solutions durables face aux défis de l'accès à l'eau, du changement climatique et de la gouvernance des ressources hydriques.

L'eau sera au coeur des débats scientifiques et stratégiques à Saint-Louis. À partir de ce mardi 24 novembre, la ville accueillera la deuxième Conférence internationale « L'eau dans tous ses états dans un monde globalisé » une rencontre qui ambitionne de faire converger les connaissances scientifiques, les politiques publiques et les initiatives opérationnelles autour d'une ressource devenue un enjeu majeur de développement. Organisée sous le patronage du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, cette rencontre est portée par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) et l'Institut d'études avancées (IEA) de Saint-Louis, avec la participation de plusieurs partenaires nationaux et internationaux, dont l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'Académie de l'Eau de France, l'Université du Québec à Trois-Rivières et le Programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO.

Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, la dégradation des écosystèmes aquatiques et les inégalités persistantes dans l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, cette conférence entend dépasser les constats pour promouvoir des réponses concrètes. L'ambition est notamment de renforcer les passerelles entre la recherche scientifique, la décision politique, l'innovation et les besoins des territoires. Les travaux s'articuleront autour de six grands axes notamment l'eau, les sociétés, la santé et l'équité, l'eau et le développement économique ; les relations entre eau, climat et environnement ; la gouvernance et la coopération ; l'innovation technologique ; ainsi que le financement et les investissements.

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Autant de problématiques qui concernent directement les pays africains, confrontés à des défis croissants de sécurisation des ressources hydriques. Au programme figurent des sessions plénières de haut niveau, des panels scientifiques, des tables rondes politiques et des ateliers de co-construction de solutions. Un hackathon consacré aux innovations dans le domaine de l'eau viendra également enrichir les échanges. La rencontre prévoit par ailleurs un espace dédié aux doctorants et jeunes chercheurs.

Au-delà des communications scientifiques, les organisateurs attendent de cette rencontre des résultats concrets, notamment une Déclaration de Saint-Louis sur l'eau, des notes d'orientation thématiques et une feuille de route africaine pour accélérer la réalisation de l'Objectif de développement durable n°6, relatif à l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. A travers ce rendez-vous international, Saint-Louis entend ainsi contribuer au débat mondial sur l'avenir de l'eau et renforcer la place de l'expertise africaine dans la recherche de solutions adaptées aux réalités des territoires.