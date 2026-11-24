Le Commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies a déféré au parquet, le 20 novembre 2026, un individu poursuivi pour trafic illicite de migrants vers l'Espagne. Il est soupçonné d'avoir escroqué plusieurs candidats à l'émigration en leur promettant une traversée maritime contre des sommes comprises entre 400 000 et 600 000 francs CFA.

L'affaire fait suite à plusieurs plaintes déposées par des candidats à l'émigration. Selon leurs déclarations, ils avaient remis au mis en cause des montants variant entre 400 000 et 600 000 francs CFA, en contrepartie d'un voyage clandestin vers l'Espagne à bord d'une pirogue devant quitter Saint-Louis.

Mais le départ annoncé n'a jamais eu lieu. Après avoir hébergé les candidats dans des bâtiments inachevés, d'abord à Kayar puis à Saint-Louis, le suspect aurait disparu. Il avait ensuite expliqué par téléphone que la traversée était reportée en raison de la présence de la Marine nationale dans la zone, promettant une nouvelle tentative dans les jours suivants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les investigations menées par les policiers, avec la collaboration des plaignants, ont permis de localiser le suspect aux Parcelles Assainies, où il serait retourné pour recruter de nouveaux candidats. Une descente effectuée à son domicile familial, situé à l'Unité 9, a permis son interpellation.

Entendu par les enquêteurs, l'intéressé a reconnu les faits, tout en mettant en cause un complice qui aurait pris la fuite avec les sommes collectées, estimées à près de cinq millions de francs CFA, ainsi que des téléphones portables.