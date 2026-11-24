Les Aiglonnets du Mali ont validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde U17, lundi, au Qatar. Vainqueurs de la Belgique (2-1), ils signent une deuxième victoire consécutive et assurent leur qualification avant même la dernière journée de la phase de groupes.

Le Mali poursuit son parcours avec autorité à la Coupe du monde des moins de 17 ans. Opposés à la Belgique, lundi 23 novembre, dans le cadre de la deuxième journée du groupe G, les jeunes Maliens se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. Un succès qui leur permet de décrocher leur qualification pour les seizièmes de finale avant leur dernière sortie en phase de groupes.

La rencontre avait pourtant mal commencé pour les Aiglonnets. Les Belges ont ouvert le score dès la 13e minute par l'intermédiaire de Niels Filipo. Mais la réaction malienne ne s'est pas fait attendre. Cinq minutes plus tard, Djigui Koita a remis les deux équipes à égalité (18e).

Il a fallu attendre la 67e minute pour voir le Mali prendre définitivement l'avantage. Bien servi par Issiaka Koné, Yaya Niang a inscrit le deuxième but malien, offrant ainsi aux siens une victoire précieuse.

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Ce résultat confirme le bon début de compétition des jeunes Maliens, déjà vainqueurs de la Nouvelle-Zélande (3-0) lors de leur première sortie. Halidou Maïga, auteur d'un doublé, et Makan Sacko avaient alors permis à leur équipe de réussir son entrée dans le tournoi.

Avec six points au compteur, le Mali occupe la première place du groupe G et ne peut plus être rejoint par la Nouvelle-Zélande et le Vietnam, qui comptent chacun un point après deux journées. Les Aiglonnets sont ainsi assurés de terminer parmi les deux premiers de leur groupe et deviennent la première sélection africaine à valider son ticket pour les seizièmes de finale de cette édition.

Cette qualification confirme également les ambitions maliennes dans une compétition qui réunit, pour la deuxième année consécutive, 48 sélections. Le format prévoit la qualification des deux premiers de chacun des douze groupes, ainsi que des huit meilleurs troisièmes, pour les seizièmes de finale.