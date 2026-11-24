En RDC, les tensions montent entre l'Église catholique et le pouvoir. Après des incidents à Kinshasa et Lubumbashi, l'Église dénonce des entraves à ses activités et met en garde contre une confrontation.

En République démocratique du Congo, les relations entre l'Eglise catholique et le pouvoir connaissent de nouvelles turbulences. Alors que la première ministre Judith Suminwa a été reçue, la semaine dernière, au Vatican, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, affirme que les autorités ont empêché la tenue de la célébration prévue au stade Tata Raphaël. Une version toutefois contestée par le gouverneur de Kinshasa.

Ce lundi, à Lubumbashi, dans la province méridionale du Haut-Katanga, la police a dispersé, au moyen de gaz lacrymogènes, une marche pacifique del'Eglise catholique contre la spoliation d'une concession du Grand séminaire Tshamalale.

Le Calcc dénonce des entraves à l'Église catholique

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Ces deux incidents interviennent dans un contexte de relations déjà tendues entre l'Eglise catholique et les autorités congolaises. Le cardinal Fridolin Ambongo parle d'une « provocation ».

Le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, le Calcc, rappelle que l'Eglise et l'Etat sont deux institutions distinctes, mais appelées à dialoguer dans le respect de leurs missions respectives.

"L'Eglise catholique ne cherche pas la confrontation. L'Eglise exerce son droit de prier, son droit de s'exprimer et d'appeler au respect de la justice et du bien commun. La protection des droits de l'Eglise est aussi une responsabilité de l'Etat. Tous ces événements et ses conséquences sont perçus comme des actes de sabotage, visant à entraver l'action de l'Eglise et à créer des tensions inutiles", souligne Faustin Richard Onombili, président national du Calcc.

Le spectre des marches catholiques de 2018

Un regain de tensions qui rappelle les confrontations sous le pouvoir de l'ancien président, Joseph Kabila, notamment les marches des laïcs catholiques de décembre 2017 et de janvier-février 2018, pour exiger la tenue des élections. Des manifestations qui avaient été violemment réprimées.

Sous le maréchal Mobutu, l'Eglise catholique avait également joué un rôle important dans la contestation du régime et le processus de démocratisation, notamment à travers la Conférence nationale souveraine, présidée par monseigneur Laurent Monsengwo.

L'analyste Christian Moleka, membre de la dynamique des politologues du Congo, la Dypol, redoute une radicalisation de l'Eglise catholique.

"Une église de plus en plus radicalisée peut demain prendre une posture protestataire. Pour l'instant, l'église de Kinshasa s'est toujours positionnée en médiateur, mais une église plus protestataire pourrait nous ramener vers les incidents de 2017 et donner du grain à moudre à une mobilisation de l'opposition. Particulièrement pour une province comme le Katanga qui est aujourd'hui l'épicentre de la contestation. Une église dans la rue renforcerait les capacités de l'opposition interne et pourrait même accélérer une forme d'instabilité", explique-t-il.

En RDC, l'histoire montre que l'Eglise catholique peut jouer un rôle déterminant en périodes de transition ou de crise institutionnelle. Mais celle-ci reste partagée entre sa fonction de médiatrice et son opposition face à toute forme de dérive autoritaire du pouvoir.