Les députés malgaches ont destitué, dans la nuit du lundi 23 novembre à ce mardi 24 novembre, le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko. Réunis à partir de 22 heures hier à Tsimbazaza, siège de l'institution, ils ont voté à 2 h 30 du matin, par 112 voix contre 37. Le seuil requis, les deux tiers des députés, était de 109 voix. Deux vice-présidents et un questeur ont également été démis de leurs fonctions.

Le motif invoqué est un «motif grave», condition exigée par le règlement intérieur, mais aucune faute précise n'a été rendue publique. L'opération a été menée par le VFM, la plateforme politique favorable au pouvoir militaire, majoritaire à l'Assemblée.

Siteny Randrianasoloniaiko avait pourtant été élu en octobre 2025 juste après la chute d'Andry Rajoelina et passait pour l'un des hommes forts du nouveau régime. Selon la presse malgache, ses relations avec le colonel Michaël Randrianirina, actuel chef de l'État, s'étaient dégradées, notamment en raison d'une possible candidature de l'ex-président de l'Assemblée à la prochaine présidentielle.

Cette crise éclate à un moment clé : l'Assemblée doit approuver, aux trois quarts des voix, le projet de nouvelle Constitution, avant un référendum prévu en 2027.