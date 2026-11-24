À l'heure où la digitalisation irrigue l'ensemble du tissu économique sénégalais (de la banque mobile à la logistique en passant par les ressources humaines), la Commission de protection des données personnelles (CDP) affiche une activité soutenue. Son avis trimestriel N°03-2026, couvrant la période de juillet à septembre 2026, révèle une montée en puissance des demandes d'autorisation, une vigilance accrue face aux dérives technologiques et un dialogue renforcé avec les acteurs économiques et institutionnels.

Entre juillet et septembre, la Commission de protection des données personnelles (CDP) a instruit 214 dossiers dont 139 déclarations et 75 demandes d'autorisation. À l'issue de trois sessions plénières, 135 récépissés et 75 autorisations ont été délivrés tandis que quatre dossiers ont été rejetés. Cette dynamique traduit l'essor de projets numériques sensibles ou transfrontaliers, allant des plateformes web aux systèmes biométriques en passant par les bases clients et les applications mobiles.

Dans l'univers des affaires et de la finance digitale, les autorisations accordées reflètent les transformations du marché. Société Générale Sénégal a obtenu un feu vert modificatif pour ses flux « Bank to any Wallet et Wallet to Bank » ainsi que pour le Projet Alpha 2 tandis que Citibank Sénégal s'est vu autoriser plusieurs traitements liés à la gestion du crédit et à l'agrégation de données.

D'autres acteurs ont également reçu l'aval de la Commission, à l'image de Proches Services pour sa plateforme comptable SYSCOHADA « SAKOOM » et sa solution « KAFO », de Vivo Energy Sénégal pour des caméras embarquées avec transfert de données vers un pays tiers, d'ICS pour son outil de conformité « Compliance Insight », de CMA CGM Sénégal pour sa prospection commerciale, de KPMG pour la paie et les ressources humaines, ou encore d'Agiltym sur des outils dédiés à l'emploi et aux données.

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Pour autant, la CDP maintient une ligne ferme lorsque les dispositifs s'éloignent de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008. Quatre refus ont été prononcés durant le trimestre : un système de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale chez Sénégal Auchan Store à Yoff Layène, une demande de dérogation pour filmer une cuisine considérée comme un poste de travail chez Mitrelli Sénégal, un dispositif de caméras embarquées surveillant la voie publique pour M. Sarr, et une base clients jugée contraire au principe de licéité pour Mikka Voyante. Cinq missions de contrôle ont été conduites.

Chez Huawei Technologies, la Commission a acté la désinstallation de caméras dans les « open spaces » et rappelé l'interdiction d'en placer dans les espaces privés ou bureaux. Les vérifications menées chez BCI Mali Sénégal, ADM Value Sénégal et Sen Global Network Services ont pointé des manquements récurrents : absence de procédure formalisée pour les droits des personnes, défaut de durée de conservation pour les données des anciens salariés ou candidats, et traitements non encore déclarés.

En ce qui a trait aux litiges, treize plaintes ont été traitées dont huit clôturées, quatre en cours et une transmise au Procureur de la République sur fond d'arnaques, de « phishing » (par hameçonnage), de violations de données ou de prospections non sollicitées, aux côtés de deux signalements visant Africa Global Logistics (déjà autorisée pour ses caméras embarquées) et Banque Atlantique.

Au-delà de la régulation, la CDP a multiplié les échanges avec des acteurs financiers comme Citibank et Ecobank, travaillé avec le CNLS sur les données de santé, accompagné des chantiers publics majeurs (de la digitalisation des procédures liées au Code des investissements à la refonte du Registre National Unique V2) et accueilli à Dakar, du 7 au 11 septembre 2026, sept délégations africaines autour de la gouvernance des données.

Pour les entreprises, la conformité s'impose désormais comme un levier indispensable de crédibilité et de confiance numérique.