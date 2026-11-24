La production d'hydrocarbures au Sénégal affiche des tendances contrastées en août 2026. Si le pétrole brut enregistre un repli de sa production et de ses ventes en rythme mensuel, le marché du Gaz naturel liquéfié (Gnl) présente une évolution plus favorable, notamment au niveau des exportations.

Pour le pétrole brut, la production s'établit à 2 869,8 milliers de barils (bbl), contre 2 987,3 milliers en juillet, soit une contraction de 3,9%. Les ventes totales suivent la même tendance, avec un recul plus modéré de 0,4%, passant de 2 980,5 milliers de barils à 2 969,3 milliers sur la période.

En glissement annuel, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) souligne que la production brute diminue de 4,8% par rapport à août 2025. A l'inverse, les ventes totales progressent de 2,4% sur la même période.

Le Gnl affiche une progression annuelle soutenue

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté du gaz naturel liquéfié, la production recule également en variation mensuelle. Elle ressort à 238,3 milliers de m³ en août 2026, contre 245,6 milliers de m³ le mois précédent, soit une baisse de 2,9%.

Les exportations affichent, en revanche, une hausse mensuelle de 1,7%. Elles passent de 241,9 milliers de m³ en juillet à 246,0 milliers de m³ en août.

Sur un an, les performances du secteur sont nettement orientées à la hausse. La production de Gnl augmente de 26,6%, passant de 188,3 milliers de m³ en août 2025 à 238,3 milliers de m³ en août 2026. Les exportations enregistrent une progression encore plus marquée de 45,6%, passant de 169,0 à 246,0 milliers de m³.

Ces données, intégrées au rapport "Repères statistiques" de l'Ansd à partir de son édition de juillet 2026, permettent ainsi de suivre l'évolution de la production et des ventes de pétrole brut, ainsi que celle de la production et des exportations de Gnl.