Au premier semestre 2026, la société Nouvelles Editions Ivoiriennes -Centre d'éditions et de diffusion africaines (NEI-CEDA) a réalisé un résultat net déficitaire de 864,392 millions FCFA, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Par rapport au résultat net bénéficiaire de 1,088 milliard de FCFA) réalisé au premier semestre 2025, ce résultat connait une chute de -179%. La direction de l'entreprise explique cette situation par la reprise de provision faite en 2025.

Concernant le chiffre d'affaires, il dégage un solde de 259 milliards de FCFA contre 1,174 milliard de FCFA au premier semestre 2025, soit une baisse de 78%. Les responsables de la société NEI-CEDA expliquent cette baisse par le décalage de la campagne scolaire 2026 à la suite du changement de la politique du livre scolaire initiée par le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement Technique.

Quant au résultat financier affiche une réalisation de 83,420 millions de FCFA contre 58,439 millions de FCFA au 30 juin 2025 (+43%).

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Pour sa part, le résultat des activités ordinaires fait une chute de 1 826% à 862 millions de FCFA contre 5 millions de FCFA au premier semestre 2025.

« Compte tenu de notre activité saisonnière, ces résultats restent peu significatifs avant les réalisations du second semestre plus déterminantes pour le résultat annuel », ont laissé entendre les responsables de la société à propos des perspectives.