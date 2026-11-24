Lubango — L'agence de voyages et de tourisme angolaise « Tac Tour » a conclu un accord avec la Ligne Aérienne Angolaise (TAAG) pour transporter plus de 50 000 livres offerts par des touristes étrangers, dans le but de dynamiser le tourisme littéraire dans le pays.

Cette collection, conservée au Portugal depuis 2023, était bloquée à Luanda faute de moyens de transport, ce qui freinait l'avancement du projet.

Selon les estimations, le transport aérien à lui seul coûterait 10 millions de kwanzas, la collection étant destinée aux écoles, aux bibliothèques, aux associations culturelles et aux collectivités. Les ouvrages couvrent divers domaines du savoir, notamment la littérature, l'éducation, l'histoire, les langues et la philosophie.

L'information a été communiquée mardi à l'ANGOP par le directeur de Tac Tour, Carlos Bumba, qui a souligné qu'il s'agissait d'une étape importante pour ce projet mis en oeuvre il y a trois ans, initialement dans les provinces de Luanda et de Huíla, et récemment étendu à Benguela, Huambo et Namibe.

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Il a expliqué que l'accord avait été conclu lors de la neuvième édition de la Bourse internationale du tourisme (BITUR), où l'agence avait exposé les difficultés liées au transport de la collection au ministre du Tourisme, qui, à son tour, avait plaidé auprès du président du conseil d'administration de la compagnie aérienne angolaise pour obtenir le soutien du projet.

« Par la suite, les services juridiques de Tac Tour et de la TAAG travaillent à l'élaboration d'un protocole de partenariat pour les dix prochaines années », a-t-il souligné.

Selon Carlos Bumba, cette collection littéraire est le fruit d'une campagne de financement participatif menée auprès de visiteurs du Portugal, de France, d'Allemagne, du Brésil, du Royaume-Uni, des États-Unis, de Norvège, d'Italie, de Finlande, d'Espagne et de Suisse.

Afin de faciliter la diffusion de la collection au sein de la diaspora, l'organisation a mis en avant le soutien de la représentation diplomatique angolaise à Lisbonne, qui a fourni un espace de stockage pour les ouvrages, et a également mobilisé les citoyens résidant au Portugal pour conserver les livres chez eux.

Il a souligné que, dans le cadre de la valorisation du patrimoine littéraire national, le projet s'appuie sur l'écrivain Pepetela comme ambassadeur, qui a autorisé l'adaptation littéraire des oeuvres « Se o Passado Não Tivesse Asas », « A Sul do Sombreiro », « Maiombe » et « Entre o Planalto e a Estepe », ainsi que la production d'un documentaire sur cette dernière.

L'initiative, a-t-il ajouté, englobe également l'oeuvre « Vou Lá Visitar Pastores » de Ruy Duarte de Carvalho, avec l'intégration de la tombe de l'écrivain et cinéaste au parcours de tourisme mémoriel, avec l'accord de la famille.

Il a souligné que le programme intègre également des partenariats avec la Fondation Uanhenga Xitu, pour l'écriture du scénario de l'oeuvre « Mestre Tamoda », et avec le Musée Maison Óscar Ribas, à travers les ouvrages « Ecos da Minha Terra » et « Uanga ».

Sur le plan international, il a insisté sur le fait que le projet a reçu le soutien de l'Université de Boston, de la Bibliothèque nationale de France et du Musée national d'histoire naturelle de New York (États-Unis) pour promouvoir le tourisme mémoriel.

Depuis son lancement, le projet a organisé des séminaires d'initiation au tourisme littéraire à Luanda et Lubango, qui a permis la création de brigades scolaires composées de 15 enseignants et de trois clubs de lecture à Luanda, ainsi que de 60 professeurs de lycée à Huíla. Le projet a débuté en 2023, suite à une formation en tourisme littéraire qui a sensibilisé l'agence à la nécessité de concrétiser ce concept en Angola.

Spécialisée dans le tourisme et les secteurs connexes, Tac Tour, créée en 2019, est une agence angolaise de promotion et d'animation touristiques, qui propose des services de conseil, de conception, de réalisation et d'organisation de circuits et d'itinéraires touristiques en Angola.