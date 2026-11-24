Lauréat du prix du Meilleur photographe institutionnel aux 5e Oscars de la Photographie africaine,Mamadou Alassane Ndiaye voit dix années de passion, de travail et de persévérance récompensées. De ses premiers pas dans le multimédia à la couverture de grands rendez-vous internationaux, ce technicien audiovisuel a progressivement fait de la photographie un art et un métier. Portrait d'un homme pour qui une image doit raconter bien plus qu'un événement.

Il y a des parcours qui se construisent au fil des rencontres, des expériences et des choix. Celui de Mamadou Alassane Ndiaye s'est dessiné autour d'une passion devenue, au fil du temps, une véritable profession : la photographie. Aujourd'hui photographe et technicien audiovisuel , il vient de franchir une nouvelle étape avec le prix du Meilleur photographe institutionnel, décroché lors de la 5e édition des Oscars de la Photographie africaine, à Lomé, au Togo organisés du 12 au 14 novembre 2026.

Une distinction qui vient couronner une décennie d'apprentissage et de persévérance. Pourtant, rien ne prédestinait particulièrement ce passionné d'images à embrasser cette carrière. Après l'obtention de son baccalauréat en 2011, il est orienté à la Faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais l'intérêt pour les métiers de l'image finit par prendre le dessus. Dès 2012, il s'engage dans des formations en infographie avant de s'orienter vers le multimédia.

Au départ, c'est surtout la vidéo qui retient son attention. Puis, progressivement, la photographie s'impose. Une découverte qui change son rapport à l'image. « J'ai été marqué par la capacité d'une photographie à raconter une histoire, à transmettre une émotion et à garder la trace d'un instant », confie-t-il. Ce qui n'était qu'un intérêt devient alors une passion, puis un choix professionnel assumé.

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De la passion à la reconnaissance

Derrière l'objectif, Mamadou Alassane Ndiaye apprend à regarder autrement. Pour lui, photographier ne consiste pas simplement à appuyer sur un déclencheur. C'est observer, anticiper, composer et saisir l'instant juste. Une exigence qu'il cultive depuis ses premières expériences. « Comme la peinture ou la sculpture, elle demande un regard, une écriture et une sensibilité propres, et pas seulement un appareil », souligne-t-il en parlant de la photographie.

Son parcours professionnel le conduit notamment chez Malcom Prod, une structure de production, puis à Walfadjri. Des expériences qui lui permettent de consolider ses compétences et de découvrir différents environnements médiatiques. En 2019, il franchit un autre cap en fondant Réalise Studio, un projet personnel à travers lequel il développe sa propre vision de la photographie et de la production audiovisuelle.

Depuis 2023, il exerce au sein de la Cellule de communication du ministère de l'Industrie et du Commerce du Sénégal. Un environnement dans lequel il met son savoir-faire au service de la valorisation des missions et des activités institutionnelles. Son expertise l'a également conduit à participer à la couverture de plusieurs rendez-vous internationaux, notamment la 13e Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à Abou Dhabi, l'Exposition universelle d'Osaka, au Japon, la 14e Conférence ministérielle de l'OMC, à Yaoundé, ainsi que le Forum international de Dakar.

Autant d'expériences qui ont contribué à façonner son regard et à renforcer sa capacité d'adaptation. Car la photographie institutionnelle obéit à des exigences particulières. Il ne s'agit pas seulement d'immortaliser des cérémonies officielles ou des personnalités, mais aussi de rendre visibles les femmes et les hommes qui font vivre une institution, ses initiatives et ses réalisations. « Elle ne se limite donc pas aux cérémonies officielles ou aux photos protocolaires », précise-t-il.

Pour lui, cette discipline possède une dimension qui dépasse la communication immédiate : celle de la mémoire. « Les images réalisées aujourd'hui pourront, demain, témoigner des actions menées et des transformations auxquelles une institution aura contribué », explique-t-il. Une responsabilité qui suppose de conjuguer qualité esthétique, fidélité à la réalité et compréhension des enjeux.

L'exigence du regard

Dans cet univers où les impératifs institutionnels peuvent parfois encadrer la création, le photographe tient à préserver sa sensibilité artistique. Cadrage, lumière, composition et choix du moment constituent autant d'espaces où s'exprime sa liberté. « Même au service d'une institution, la photographie reste un art : elle exige un regard personnel, une écriture visuelle et une vraie sensibilité », défend-il.

Cette recherche permanente de la qualité constitue, selon lui, l'un des éléments qui ont contribué à sa distinction africaine. Plutôt que de simplement montrer qu'un événement a eu lieu, il cherche à en restituer le sens. « Je cherche toujours à raconter quelque chose, plutôt qu'à simplement montrer qu'un événement a eu lieu », insiste-t-il.

Pour y parvenir, il accorde une attention particulière aux expressions, aux détails et à la composition. Mais aussi à la recherche et à la formation continue. Il s'intéresse notamment au travail des photographes sénégalais et africains, tout en observant les évolutions de la photographie dans d'autres pays. Une manière de nourrir sa réflexion et de renouveler son écriture visuelle.

Car dans un secteur en constante mutation, rester à niveau constitue un défi permanent. « Les techniques, les outils et les attentes changent ; il faut donc continuer à apprendre, à se remettre en question et à renouveler sa pratique », reconnaît-il. Un chemin qui n'a pas toujours été facile, entre les opportunités à saisir et les conditions parfois difficiles sur le terrain. S'il devait résumer les enseignements de cette expérience, il retiendrait un mot : « la résilience ».

Une distinction, de nouvelles ambitions

La récompense obtenue aux Oscars de la Photographie africaine représente ainsi bien plus qu'un trophée. Pour le lauréat, elle vient saluer « dix années de travail, d'apprentissage, de persévérance et de passion pour l'image ». La compétition lui a également permis de confronter son travail à d'autres sensibilités photographiques et de mesurer la richesse des talents du continent.

À Lomé, lors de la cérémonie de remise des prix, l'émotion était naturellement au rendez-vous. Mais Mamadou Alassane Ndiaye refuse de considérer cette reconnaissance comme une réussite individuelle. Il tient à rappeler le rôle des collègues, des responsables, des partenaires et des proches qui ont accompagné son parcours. Une distinction qu'il accueille également comme une occasion de porter haut les couleurs du Sénégal.

Loin de se reposer sur cette consécration, le photographe y voit surtout une invitation à aller plus loin. « Je la vois comme une étape importante, pas comme un aboutissement », affirme-t-il. Ses ambitions sont désormais tournées vers de nouvelles collaborations, des projets internationaux et le développement de Réalise Studio.

À plus long terme, il nourrit aussi le souhait de transmettre son expérience aux jeunes photographes et professionnels de l'audiovisuel, notamment en les accompagnant dans leurs premiers pas. Une ambition qui rejoint sa volonté de raconter le continent autrement, à travers des images capables de révéler ses réalités, ses talents et ses transformations.