Le dossier de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 revient au centre de l'actualité parlementaire. Le président de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, Alphonse Mané Sambou, a convoqué les membres d'une intercommission pour une réunion prévue ce mardi 24 novembre 2026, à 10 heures, dans la salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment de l'institution.

Cette rencontre réunira les membres de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire et ceux de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains.

Selon la convocation signée par le président de la Commission des Finances, les travaux porteront sur « l'examen de la proposition de résolution relative au décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative pour l'année 2026, rejeté par l'Assemblée nationale, ainsi que sur les responsabilités résultant de son exécution ».

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Au coeur de cette démarche parlementaire figure donc le décret du 19 novembre 2026, intervenu après le rejet, par les députés, du projet de loi de finances rectificative. Les parlementaires des deux commissions devront examiner les conditions de sa mise en application et se pencher sur les responsabilités susceptibles de découler de son exécution.