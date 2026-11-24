Près de onze mois après la finale de la Can 2025, disputée au Maroc, le Tribunal arbitral du sport (Tas) rendra sa décision finale dans l'après-midi de ce mardi 24 novembre. Saisi par la Fédération sénégalaise de football après l'attribution du titre au Maroc sur tapis vert par le jury d'appel de la Caf, il dira enfin si les Lions, vainqueurs sur le terrain le 18 janvier 2026, restent champions d'Afrique.

Le Sénégal ou le Maroc ? Le continent africain et le monde du football retiennent leur souffle. Le lundi 22 novembre 2026, le Tribunal arbitral du sport (Tas) a informé la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et la Fédération royale marocaine de football (Frmf) que sa décision serait rendue dans l'après-midi du mardi 24 novembre : « Ceci est une information concernant la décision relative à l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (Fsf) contre la Confédération africaine de football (Caf) et la Fédération royale marocaine de football (Frmf).

Les parties ont été informées aujourd'hui que la décision du Tas sera rendue mardi 24 novembre 2026, dans le courant de l'après-midi », indique le communiqué publié sur le site officiel du tribunal basé à Lausanne, en Suisse. Le Tas précise que seules les informations diffusées par ses canaux sont officielles et que toute annonce sur cette affaire sera publiée sur son site. Il interrompt toute communication avec les médias jusqu'à l'annonce officielle de sa décision.

Le 18 janvier 2026, le Sénégal s'était imposé face au Maroc en finale de la Can, dans un match émaillé d'incidents. Dans les arrêts de jeu, alors que le Maroc venait d'obtenir un penalty, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, avait demandé à ses joueurs de quitter la pelouse en signe de protestation.

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Dans les tribunes, des bagarres avaient éclaté entre supporters sénégalais et forces marocaines de l'ordre, entraînant des arrestations. Le match avait repris quelques minutes plus tard. Brahim Diaz a manqué le penalty marocain, puis, en prolongation, un but de Pape Guèye a offert au Sénégal une victoire (1-0) et sa deuxième Can. Le 17 mars 2026, le jury d'appel de la Caf a pourtant attribué la victoire au Maroc sur tapis vert. Le 25 mars, la Fsf a saisi le Tas. Le verdict est attendu ce mardi 24 novembre, dans l'après-midi.