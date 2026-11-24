Le secteur privé pèse lourd dans l'économie togolaise. Il est présent dans le commerce, l'agriculture, les transports, la logistique, l'industrie, les télécommunications et les services.

Pour renforcer son rôle, l'État multiplie les mesures en faveur de l'entrepreneuriat et du climat des affaires.

Ces efforts semblent porter leurs fruits : 12 000 nouvelles entreprises ont été créées sur les neuf premiers mois de l'année, selon Le Médium.

Le vrai test : l'emploi

Le nombre d'entreprises créées ne suffit pourtant pas à mesurer l'impact sur l'économie. La question essentielle est ailleurs : combien d'emplois directs ces entreprises ont-elles générés ?

Une partie des nouvelles structures sont sans doute des microentreprises ou des activités individuelles, qui n'emploient que leur fondateur. Combien survivront à leurs premières années ? Combien recruteront ? Sans ces données, difficile de mesurer leur véritable contribution à la lutte contre le chômage, en particulier chez les jeunes.