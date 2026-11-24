Une mission du FMI a séjourné à Lomé du 9 au 20 novembre. Les discussions sur la cinquième revue du programme et sur un nouveau financement climatique se poursuivront dans les prochaines semaines.

Le Togo et le Fonds monétaire international (FMI) n'ont pas encore bouclé la cinquième revue de leur programme.

Conduite par Manrique Saenz, une mission du Fonds a séjourné à Lomé du 9 au 20 novembre. Elle a examiné le programme de réformes appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC). Elle a aussi discuté d'un éventuel accord de 22 mois au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), l'instrument du FMI consacré au climat.

« Si des progrès notables ont été accomplis, les entretiens se poursuivront au cours des prochaines semaines », a déclaré le chef de mission.

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Finances publiques et croissance au coeur des discussions

Les échanges ont porté sur l'évolution récente de l'économie, les résultats du programme et les priorités à venir. Selon le FMI, les autorités restent déterminées à préserver la stabilité macroéconomique et à consolider les finances publiques et la dette. Elles veulent aussi soutenir une croissance plus forte et plus inclusive.

Les discussions ont notamment porté sur plusieurs chantiers :

la mobilisation des recettes intérieures ;

l'efficacité de la dépense publique ;

le renforcement de la protection sociale ;

les réformes en faveur du climat des affaires et du secteur privé.

L'achèvement de la revue reste indispensable pour débloquer la prochaine tranche de financement au titre de la FEC.