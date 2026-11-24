Le Département de la Cheffe du gouvernement a annoncé, lundi, la poursuite de l'octroi du soutien exceptionnel et direct alloué aux professionnels du transport routier de voyageurs et de marchandises.

Un communiqué du Département indique que cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement prises par l'Exécutif en faveur des professionnels du secteur du transport routier au niveau national, visant à atténuer les effets de la persistance de la hausse des prix des produits pétroliers sur les marchés internationaux et son impact sur le marché national, et ce suite à la réunion de la commission interministérielle compétente tenue jeudi 19 novembre 2026 sous la présidence de Mme la Cheffe du gouvernement.

A cet effet, la même source précise qu'à compter de décembre prochain, et en cas de maintien de la hausse des prix des produits pétroliers, des tranches mensuelles seront lancées sur la base d'une durée de 30 jours, notant que les inscriptions via la plateforme électronique dédiée seront ouvertes 24 heures après l'annonce de chaque tranche, avec un démarrage immédiat du versement des montants des aides.

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Il sera également procédé au lancement de la tranche de soutien exceptionnel au titre de la période allant du 16 au 31 octobre 2026, dont les inscriptions débuteront mardi 24 novembre 2026, tandis que celles relatives à la période allant du 16 au 30 novembre 2026 s'ouvriront à partir du mercredi 25 novembre 2026.

Le versement des montants de soutien au titre de ces deux tranches au profit des professionnels bénéficiaires démarrera à partir du jeudi 26 novembre 2026, conclut le communiqué.