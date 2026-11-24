La hausse des prix à la consommation s'est poursuivie en octobre 2026, en glissement annuel comme en glissement mensuel, selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP). L'analyse des données montre que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,9% sur un an, son niveau le plus élevé depuis près de deux ans, et de 0,8% sur un mois.

Après la baisse observée en août (-0,3%) et la hausse affichée en septembre 2026 (0,5%), les prix restent sur une tendance haussière en glissement annuel pour le deuxième mois consécutif.

La hausse annuelle est principalement imputable à « la hausse de l'indice des produits non alimentaires de 3,1% et de celui des produits alimentaires de 0,3% », a indiqué l'institution publique dans sa note d'information relative à l'Indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2026.

En ce qui concerne les produits non alimentaires, les variations allaient d'une baisse de 0,1% pour les «Loisirs et culture» à une hausse de 11,6% pour le «Transport», a-t-elle ajouté.

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A titre de comparaison, en septembre dernier, l'évolution des prix avait été marquée par une hausse de 2,8% de l'indice des produits non alimentaires et une baisse de 2,5% de celui des produits alimentaires. Pour les produits non alimentaires, les variations allaient d'une stagnation pour la «Communication» à une hausse de 9,4% pour le «Transport».

A noter que l'inflation a atteint son niveau le plus élevé depuis février 2025, mois au cours duquel elle s'était établie à 2,6% enregistrées en février 2025, suite principalement à la hausse de l'indice des produits alimentaires de 4,6% et de celui des produits non alimentaires de 1,2%.

La progression mensuelle résulte quant à elle de la hausse de 1,6% de l'indice des produits alimentaires et de 0,3% de l'indice des produits non alimentaires, a par ailleurs fait savoir le HCP.

Les légumes en tête des hausses

D'après l'institution, les hausses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2026 ont concerné principalement les «Légumes» (6,8%), les «Viandes» (2,7%), le «Lait, fromage et oeufs» (0,7%) et le «Café, thé et cacao» (0,3%).

Dans sa note, le HCP rapporte que les prix ont en revanche diminué de 0,8% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 0,2% pour les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes».

S'agissant des produits non alimentaires, les données montrent que la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants», en progression de 5,0%.

A titre de comparaison, entre août et septembre 2026, les hausses des produits alimentaires avaient concerné principalement les «Viandes» et les «Légumes» (4,3%), le «Lait, fromage et oeufs» (1,6%), les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes» (0,2%) et les «Fruits» (0,1%).

Dans sa note relative au mois de septembre, l'institution indiquait que les prix avaient en revanche diminué de 0,4% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 0,3% pour le «Café, thé et cacao». Quant aux produits non alimentaires, la hausse avait concerné principalement les prix des «Carburants», en progression de 2,0%.

Errachidia enregistre la plus forte hausse des prix

En octobre 2026, les hausses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Errachidia (1,6%), à Settat (1,4%), à Guelmim et Beni-Mellal (1,3%), à Marrakech (1,2%), à Rabat (1,1%), à Agadir (1,0%), à Kénitra (0,9%), à Fès et Oujda (0,8%), à Casablanca et Laâyoune (0,7%), à Tanger (0,6%), à Meknès et Dakhla (0,5%) et à Tétouan (0,4%). En revanche, une baisse a été enregistrée à Al-hoceima avec 0,3%.

Un mois plus tôt, les données montraient que les hausses les plus importantes de l'IPC avaient été enregistrées à Laâyoune (2,8%), à Beni-Mellal (2,4%), à Guelmim (1,6%), à Marrakech (1,4%), à Rabat (1,3%), à Settat (1,1%), à Fès et Kénitra (1,0%), à Meknès et Dakhla (0,8%), à Agadir et Errachidia (0,7%), à Casablanca et Tanger (0,6%) et à Safi (0,5%). En revanche, une baisse avait été enregistrée à Al-hoceima avec 0,3%.

En fin de compte, l'indicateur d'inflation sous-jacente est resté modéré en octobre dernier. Selon l'institution, cet indicateur aurait connu au cours du mois d'octobre 2026 une hausse de 0,2% par rapport au mois de septembre 2026 et de 1,0% par rapport au mois d'octobre 2025. Elle précise que cet indicateur exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics.