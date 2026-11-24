La flambée récente des prix de la tomate sur les marchés marocains remet en lumière les fragilités d'une filière pourtant stratégique pour l'agriculture et les exportations du Royaume. Dans la plaine de Chtouka Aït Baha, l'un des principaux bassins de production maraîchère, les tensions sur la main-d'oeuvre, la concurrence entre cultures, la pression sur les ressources hydriques et les transformations sociales du territoire interrogent la soutenabilité d'un modèle agricole longtemps orienté vers la performance productive.

Pour Dr Khalid Alayoud, la crise dépasse les fluctuations des prix : elle appelle à repenser les relations entre exploitations agricoles, travailleurs et territoires, à travers un nouveau pacte social fondé sur l'investissement dans le capital humain et la compensation sociale.

La plaine de Chtouka constitue aujourd'hui l'un des principaux piliers de la production maraîchère au Maroc. Au fil des dernières décennies, elle s'est imposée comme un territoire agricole stratégique, notamment dans la production de tomates et de plusieurs autres cultures destinées aussi bien au marché national qu'à l'exportation. Son dynamisme productif contribue significativement au rayonnement de l'agriculture marocaine et à son positionnement sur les marchés internationaux.

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Pourtant, derrière cette réussite économique se dessine une réalité beaucoup plus complexe. Les difficultés récurrentes du secteur de la tomate, les tensions sur la main-d'oeuvre agricole, la concurrence entre les différentes filières et les profondes mutations sociales du territoire révèlent les limites d'un modèle de développement qui a longtemps privilégié la performance productive sans accorder une attention équivalente à ses conséquences sociales et territoriales.

La crise actuelle de la tomate ne saurait donc être réduite à une question de prix, de coûts de production ou de débouchés commerciaux. Elle nous invite à interroger plus largement la soutenabilité du modèle agricole de Chtouka et, au-delà, celle de l'agriculture marocaine.

La véritable question est désormais la suivante : comment préserver la compétitivité de notre agriculture tout en garantissant la stabilité sociale et humaine de ceux qui contribuent quotidiennement à sa réussite ?

De l'agriculture vivrière à une agriculture intensive tournée vers l'exportation

Pour comprendre les difficultés actuelles du secteur, il convient de revenir sur les conditions historiques de formation de ce modèle agricole.

Jusqu'au milieu des années 1980, la plaine de Chtouka reposait essentiellement sur une agriculture traditionnelle, organisée autour de petites et moyennes exploitations familiales. La production était principalement destinée à l'autoconsommation et à l'approvisionnement des marchés locaux et nationaux.

La culture de la tomate existait déjà, mais elle se heurtait à une contrainte climatique majeure : la difficulté de maintenir une production régulière durant l'automne et l'hiver, lorsque les températures baissaient sensiblement.

C'est dans ce contexte que les premières expériences de culture sous serres plastiques ont progressivement ouvert une nouvelle perspective économique. L'objectif était de maîtriser davantage les conditions de production et de fournir les marchés européens durant leur période hivernale, caractérisée par une baisse de la production locale.

Le succès de ces expériences a rapidement favorisé l'extension des serres et la modernisation des exploitations. En quelques décennies, la région a connu une véritable révolution agricole, caractérisée par l'intensification de la production, l'amélioration des rendements, l'investissement privé et l'intégration progressive dans les circuits internationaux de commercialisation.

Cette transformation a profondément modifié le visage économique de la région. Chtouka est devenue un pôle agricole majeur, dont la performance repose sur la combinaison de plusieurs facteurs : les conditions climatiques, les investissements, les infrastructures hydrauliques, les techniques de production et, surtout, la disponibilité d'une main-d'oeuvre nombreuse.

Mais cette réussite a également produit des transformations sociales et territoriales considérables, dont les effets se manifestent aujourd'hui avec une acuité particulière.

La face cachée de la réussite agricole : la naissance d'un nouveau territoire social

L'essor de l'agriculture intensive n'aurait jamais été possible sans l'arrivée massive de travailleurs issus de différentes régions du Maroc, notamment des zones rurales et montagneuses confrontées à la sécheresse, à la précarité et au manque d'opportunités économiques.

Les femmes ont occupé une place particulièrement importante dans cette dynamique migratoire, en raison de leur forte mobilisation dans les activités de récolte, de tri et de conditionnement.

Initialement, une partie de cette main-d'oeuvre vivait à proximité des exploitations, parfois dans leur environnement immédiat. Progressivement, les travailleurs et leurs familles se sont installés dans les villages voisins, contribuant à leur expansion démographique et à leur transformation urbaine.

Des villages autrefois modestes se sont ainsi métamorphosés en véritables agglomérations, parfois qualifiées de «mégavillages». Des localités telles que Agouram, Tinamara, Ghazala et bien d'autres illustrent cette croissance rapide, certaines dépassant désormais les dix mille habitants.

Nous assistons ainsi à la formation d'un nouveau paysage humain, caractérisé par la diversité des origines, des trajectoires migratoires et des appartenances culturelles.

Cependant, cette croissance démographique n'a pas toujours été accompagnée par des investissements proportionnels dans les infrastructures sanitaires, éducatives, culturelles et sociales.

Il en résulte un décalage croissant entre la puissance économique du territoire agricole et la fragilité de son environnement social.

De la précarité familiale aux nouvelles vulnérabilités de la jeunesse

L'une des conséquences les plus préoccupantes de cette transformation concerne les conditions de vie des familles ouvrières, particulièrement celles dont les femmes constituent le principal soutien économique.

Dans de nombreux cas, les mères quittent leur domicile très tôt le matin, parfois dès cinq heures, pour ne rentrer qu'en milieu ou en fin d'après-midi. Leurs enfants passent alors une grande partie de la journée sans accompagnement familial suffisant.

L'insuffisance des structures d'accueil de la petite enfance, l'absence de solutions de garde accessibles et le manque d'espaces de soutien éducatif ont favorisé l'émergence du phénomène des « enfants à clés ».

Il s'agit d'enfants qui rentrent seuls à la maison après l'école, ouvrent leur porte avec leur propre clé et passent plusieurs heures sans encadrement éducatif ou familial.

Cette réalité ne relève pas uniquement d'une difficulté domestique. Elle constitue un véritable enjeu de développement humain, avec des répercussions potentielles sur la réussite scolaire, la socialisation et la construction des parcours individuels.

A mesure que ces enfants grandissent, de nouvelles difficultés apparaissent. Certains adolescents et jeunes adultes se retrouvent confrontés à l'absence de perspectives professionnelles, au décrochage scolaire et à un déficit d'accompagnement social.

Dans des écrits antérieurs, j'ai proposé l'expression «Génération C90» ou pour désigner certaines manifestations d'une jeunesse dont les comportements sont marqués par la recherche rapide de revenus, parfois en dehors des circuits traditionnels de formation et d'insertion professionnelle.

Les tensions et les épisodes de violence observés dans certaines localités doivent être analysés à la lumière de ces transformations, sans généraliser des comportements déviants à l'ensemble de la jeunesse.

Ils constituent néanmoins des signaux d'alerte qui interpellent les investisseurs, les collectivités territoriales et les pouvoirs publics.

Il serait donc insuffisant de répondre à ces phénomènes uniquement par des dispositifs sécuritaires. La prévention, l'éducation, l'accompagnement familial et l'insertion socio-économique doivent occuper une place centrale dans toute stratégie territoriale durable.

Le paradoxe de la main-d'oeuvre : une abondance démographique face à une pénurie dans les exploitations

L'une des contradictions les plus frappantes de la situation actuelle réside dans le décalage entre l'importance de la population active disponible dans la région et les difficultés croissantes rencontrées par les exploitations agricoles pour recruter et fidéliser leurs travailleurs.

Si l'on considère le bassin économique et social de Chtouka, en intégrant notamment les pôles de Lqleiaa, Sidi Bibi, Belfaa et Ait amira, nous sommes face à un ensemble territorial comptant, selon les estimations avancées dans cette analyse, plus de 350.000 habitants.

A cela s'ajoute la présence d'une population migrante importante, originaire d'Afrique subsaharienne, estimée à plus de 20.000 personnes dans les données de terrain évoquées ici.

Nous disposons donc d'un réservoir démographique considérable, constitué de populations aux parcours et aux origines divers.

Pourtant, les exploitations signalent de plus en plus fréquemment des difficultés de recrutement et de fidélisation. Comment expliquer ce paradoxe ?

La réponse ne réside pas uniquement dans le nombre de personnes disponibles. Elle doit être recherchée dans l'évolution des attentes des travailleurs, dans les conditions de travail, dans les niveaux de rémunération et dans l'attractivité relative des différentes filières agricoles.

Autrement dit, la question n'est plus seulement de savoir combien de travailleurs sont disponibles, mais dans quelles conditions ils acceptent de travailler et de s'inscrire durablement dans une exploitation.

La concurrence entre les filières agricoles : quand la tomate perd son attractivité

Un autre facteur contribue à accentuer les tensions sur le marché local du travail : le développement de nouvelles cultures à forte valeur ajoutée, notamment les fruits rouges.

Ces filières mobilisent une main-d'oeuvre importante durant les périodes de récolte et exercent une concurrence directe sur les exploitations spécialisées dans la tomate.

Les écarts de rémunération sont particulièrement révélateurs. Alors que certaines exploitations de fruits rouges peuvent proposer des rémunérations journalières atteignant environ 250 dirhams, le salaire journalier moyen évoqué dans certaines exploitations de tomates avoisine les 100 dirhams.

Dans ces conditions, le déplacement des travailleurs vers les exploitations offrant de meilleures rémunérations apparaît comme un choix économique parfaitement rationnel.

Cette mobilité accentue les difficultés de recrutement dans les exploitations de tomates, notamment lorsque les calendriers de récolte des différentes filières se chevauchent.

Elle contribue également à la réorganisation des superficies agricoles, certaines exploitations étant tentées de privilégier des cultures offrant une rentabilité financière supérieure.

La concurrence ne se joue donc plus uniquement sur les marchés internationaux, les prix ou la qualité des produits. Elle se joue également sur la capacité des exploitations à attirer et à retenir leur capital humain.

Cette évolution devrait inciter les producteurs de tomates à repenser leur stratégie de compétitivité en intégrant pleinement la dimension sociale du travail agricole.

La crise de la tomate : une crise systémique qui dépasse les frontières de l'exploitation

La situation de la tomate à Chtouka s'inscrit dans un contexte national et international marqué par plusieurs contraintes structurelles.

La pression croissante sur les ressources hydriques, les épisodes de sécheresse, l'augmentation des coûts des intrants agricoles, les dépenses énergétiques, les contraintes logistiques et les exigences des marchés internationaux pèsent sur la rentabilité des exploitations.

A ces facteurs s'ajoutent les tensions sur la main-d'oeuvre et la concurrence entre les différentes productions agricoles.

L'ensemble de ces éléments révèle une fragilité structurelle : un modèle agricole performant sur le plan productif, mais de plus en plus exposé à des contraintes économiques, environnementales et sociales interdépendantes.

La question de la durabilité ne peut donc plus être dissociée de celle de la justice sociale et territoriale.

Il devient indispensable de dépasser une conception de la performance agricole exclusivement fondée sur les volumes produits, les rendements et les exportations.

La compétitivité de demain dépendra également de la capacité des exploitations à préserver les ressources naturelles, à améliorer les conditions de travail et à contribuer à la stabilité sociale des territoires dans lesquels elles sont implantées.

Pour une nouvelle approche : la compensation sociale comme levier de fidélisation de la main-d'oeuvre

Face à ces défis, je défends depuis plusieurs années une approche que je désigne par le concept de « compensation sociale » (La compensation sociale).

L'idée consiste à dépasser la relation classique entre employeur et salarié, généralement limitée au versement d'une rémunération en contrepartie d'un travail effectué.

Il s'agit de reconnaître que le travailleur agricole ne vit pas uniquement dans l'exploitation. Il appartient à une famille, réside dans un territoire et fait face à des besoins quotidiens qui conditionnent directement sa disponibilité, sa stabilité et son engagement professionnel.

La fidélisation de la main-d'oeuvre ne dépend donc pas exclusivement du salaire. Elle dépend également de la qualité des conditions de vie offertes au travailleur et à sa famille.

Cette approche pourrait se traduire par plusieurs engagements concrets de la part des investisseurs et des exploitations agricoles.

1. Investir dans les crèches et la petite enfance

Pour une ouvrière agricole qui quitte son domicile à cinq heures du matin, la garde d'un enfant de moins de trois ans constitue souvent une difficulté majeure.

La création de crèches de proximité, accessibles financièrement, sécurisées et encadrées par des professionnels, représenterait une réponse concrète à cette problématique.

Les exploitations pourraient contribuer à leur financement, directement ou dans le cadre de partenariats avec les associations et les collectivités territoriales.

Un tel investissement permettrait de réduire les contraintes quotidiennes des travailleuses tout en améliorant les conditions de développement des enfants.

2. Soutenir la scolarisation des enfants des travailleurs

Le transport scolaire représente un autre besoin essentiel, particulièrement pour les enfants qui poursuivent leurs études au collège.

Une participation mensuelle d'environ 100 dirhams au financement du transport scolaire peut paraître modeste à l'échelle d'une exploitation, mais elle peut représenter un soutien déterminant pour une famille à faibles revenus.

Les entreprises agricoles pourraient ainsi mettre en place des dispositifs de prise en charge totale ou partielle de ces frais, contribuant à la prévention du décrochage scolaire.

3. Créer des complexes socio-éducatifs de proximité

Je considère que la création de complexes socio-éducatifs dans les grands bassins de concentration de la main-d'oeuvre constitue l'une des réponses les plus structurantes.

Ces établissements auraient vocation à devenir de véritables espaces de socialisation, d'accompagnement éducatif et de solidarité familiale.

Ils pourraient notamment accueillir :

Des espaces de garde et d'éveil pour la petite enfance.

Des salles de soutien scolaire et d'accompagnement pédagogique.

Des espaces d'accueil pour les enfants à clés, durant les heures d'absence de leurs parents.

Des ateliers culturels, artistiques et éducatifs.

Des activités de sensibilisation et d'accompagnement familial.

Des espaces de formation et d'orientation professionnelle.

L'objectif est de reconstituer, sous une forme institutionnelle et moderne, une partie des fonctions de solidarité autrefois assurées par la famille élargie et les réseaux de proximité.

Ces structures permettraient aux enfants de bénéficier d'un encadrement régulier, d'un accompagnement dans leurs devoirs et, lorsque cela est possible, d'une restauration légère dans un environnement sécurisé.

4. Développer les infrastructures sportives et culturelles

La jeunesse constitue un enjeu central de la stabilité sociale des territoires agricoles.

La mise en place de terrains de proximité, de clubs sportifs, de bibliothèques et d'espaces culturels permettrait d'offrir aux adolescents et aux jeunes adultes des alternatives positives, favorisant leur intégration et leur participation à la vie collective.

Ces investissements représentent également une contribution directe à la prévention des tensions sociales.

5. Garantir des conditions de travail dignes et sécurisées

La compensation sociale ne saurait se substituer au salaire équitable ni aux obligations légales des employeurs.

Elle doit au contraire compléter le respect des droits sociaux, l'amélioration de la sécurité au travail, l'accès à la couverture médicale, l'organisation du transport professionnel et la protection des travailleuses et des travailleurs.

Une attention particulière doit également être accordée à l'intégration professionnelle et sociale des travailleurs migrants, dans le respect de leurs droits et de la législation en vigueur.

Un appel aux investisseurs : faire de la responsabilité sociale un investissement stratégique

Aux investisseurs agricoles, aux exportateurs et aux responsables des organisations professionnelles, je souhaite adresser un message essentiel : la stabilité de votre activité dépend désormais aussi de la stabilité du territoire humain qui la fait vivre.

Investir dans une crèche, un transport scolaire, un complexe socio-éducatif ou un terrain de proximité ne doit pas être considéré comme une dépense extérieure à l'activité économique.

Il s'agit d'un investissement dans le capital humain, dans la fidélisation des travailleurs, dans la réduction du renouvellement permanent de la main-d'oeuvre et dans la prévention des risques sociaux.

Une travailleuse qui sait que son enfant est accueilli dans de bonnes conditions, qu'il bénéficie d'un accompagnement scolaire et qu'elle peut accéder à des services sociaux de proximité dispose de meilleures conditions pour s'engager durablement dans son activité professionnelle.

De même, un territoire qui offre aux familles des conditions de vie dignes devient naturellement plus attractif pour les travailleurs.

Il est donc dans l'intérêt économique des exploitations de contribuer à la construction d'un environnement social favorable à leur propre développement.

Cette responsabilité ne doit cependant pas reposer sur les seuls investisseurs. Elle nécessite une gouvernance territoriale concertée associant les collectivités territoriales, les services de l'État, les organisations professionnelles agricoles, les établissements scolaires, les acteurs sociaux et la société civile.

Conclusion : sauver la compétitivité de la tomate en investissant dans l'humain

La crise actuelle de la tomate à Chtouka constitue un moment décisif pour repenser les fondements du modèle agricole marocain.

Depuis le milieu des années 1980, les investissements dans les serres, les techniques de production et les infrastructures ont permis de transformer profondément cette région et de lui donner une place stratégique dans l'économie agricole nationale et internationale.

Mais le temps est venu de franchir une nouvelle étape.

La prochaine révolution agricole ne sera pas uniquement technologique, hydraulique ou commerciale. Elle devra également être sociale.

Il ne suffit plus de moderniser les exploitations si les territoires qui les entourent connaissent une croissance démographique non maîtrisée, une insuffisance des services sociaux et une fragilisation des structures familiales.

Il ne suffit plus de rechercher de nouveaux travailleurs si les conditions de travail et de vie ne permettent pas de les fidéliser.

Et il ne suffit plus de défendre la compétitivité de la tomate sur les marchés internationaux si l'on néglige les conditions humaines de sa production.

La tomate ne se produit pas uniquement grâce à l'eau, aux serres, aux technologies et aux investissements. Elle se produit aussi grâce aux femmes et aux hommes qui travaillent chaque jour dans les exploitations et dont les familles vivent sur ce territoire.

C'est pourquoi je plaide pour l'émergence d'un nouveau pacte social entre les exploitations agricoles et leur environnement territorial, fondé sur la responsabilité sociale, la solidarité et l'investissement dans le capital humain.

La compensation sociale pourrait constituer l'un des instruments majeurs de ce nouveau modèle.

Car, au fond, la véritable question n'est pas seulement de savoir comment trouver davantage de main-d'oeuvre pour produire plus de tomates.

Elle est de savoir comment construire un territoire où les travailleurs ont envie de rester, où leurs enfants peuvent grandir dans de bonnes conditions et où la richesse agricole contribue réellement au bien-être collectif.

L'avenir de la tomate marocaine se joue aussi en dehors des serres. Il se joue dans les familles, dans les écoles, dans les quartiers et dans la qualité de vie des femmes et des hommes qui font vivre notre agriculture.