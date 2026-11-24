La République démocratique du Congo prépare son deuxième Recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2. Une opération d'envergure nationale qui doit permettre de mieux connaître le nombre d'habitants du pays, leur répartition géographique ainsi que leurs conditions de vie.

Après les opérations de cartographie censitaire engagées à Kinshasa, le processus se poursuit progressivement dans les autres provinces.

Dans le Haut-Katanga, les préparatifs sont en cours. Mobilisation des autorités provinciales, identification des centres de formation, préparation des moyens logistiques et traitement des candidatures des agents : plusieurs activités sont annoncées.

Mais au-delà de ces premières étapes, où en est réellement la préparation ? Les équipes et les moyens nécessaires seront-ils disponibles ? Et surtout, comment garantir la participation des populations à cette opération ?

Parole aux auditeurs en parle avec Gérard Luango Bendera, directeur provincial de l'Institut national de la statistique dans le Haut-Katanga, qui coordonne localement les activités du Bureau central du recensement.