L'identification des 12 victimes civiles du crash survenu le 25 septembre 2026 à Kenge, dans la province du Kwango, est achevée. Le général-major Kagundia Mbaya, président de la commission médico-légale chargée de cette opération, l'annoncé lundi 23 novembre à Kinshasa. Les familles ont désormais l'autorisation d'organiser les obsèques de leurs proches.

Cette annonce marque une étape importante dans la prise en charge des conséquences de cet accident qui avait également coûté la vie à des militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et à deux hauts magistrats militaires.

Les analyses ADN confirmées en Belgique

Lors d'une rencontre lundi avec le ministre de la Défense, Guy Kayombo, et les familles endeuillées, la commission médico-légale a présenté les résultats des travaux d'identification des dépouilles calcinées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le général-major Kagundia Mbaya, les analyses ADN ont fait l'objet d'une double vérification afin de garantir la fiabilité des résultats. Les examens ont d'abord été réalisés dans des laboratoires en RDC, avant d'être confirmés par des analyses effectuées en Belgique.

La commission a également présenté les procédures administratives relatives à la restitution des corps. Les familles pourront organiser les inhumations à Kinshasa ou dans leurs provinces respectives, selon leurs souhaits.

Le gouvernement a annoncé une assistance sociale aux proches des victimes. Certaines formalités liées à l'inhumation des dépouilles et à la délivrance des documents nécessaires à l'inhumation ont également été prises en charge par le gouvernement.

Les familles ont salué l'accompagnement reçu ainsi que les efforts déployés pour identifier les victimes et permettre la restitution des corps.

Le crash avait coûté la vie à deux hauts magistrats militaires

Le 25 septembre 2026, un petit avion de la compagnie Tracep s'était écrasé dans une parcelle du quartier Manzau, à Kenge, alors qu'il effectuait la liaison entre Kikwit, dans la province du Kwilu, et Kinshasa. Selon les premières informations rapportées le maire de la ville, l'appareil avait décollé de Kikwit vers 13h50 et s'était écrasé une quinzaine de minutes plus tard.

D'après le gouverneur de province, l'avion aurait rencontré un problème alors qu'il survolait Kenge. Le pilote avait effectué plusieurs tours au-dessus de la ville à la recherche d'un endroit où atterrir, avant que l'appareil ne s'écrase dans une parcelle. Toutes les personnes qui se trouvaient à bord avaient péri dans l'accident.

Parmi les victimes figuraient deux officiers généraux : le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalay Tiende, premier président de la Haute Cour militaire, et le lieutenant-général Lucien-René Likulia Bakumi, auditeur général des FARDC près cette juridiction. Selon l'armée, ils revenaient d'une mission de service effectuée à Kikwit.

Les FARDC avaient annoncé l'ouverture d'investigations afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de l'accident