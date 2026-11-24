À l'approche de l'expiration du mandat actuel de la MONUSCO, l'organisation Jeunes Ambassadeurs de la paix et du développement (JAPD-RDC) appelle à renforcer le volet désarmement, démobilisation et réintégration dans le prochain mandat de la mission onusienne. Dans une déclaration rendue publique ce mardi 24 novembre, cette organisation, active dans la sensibilisation des ex-combattants au Nord-Kivu, estime qu'une implication plus directe de la MONUSCO dans les processus de désarmement pourrait contribuer à réduire les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Selon la JAPD-RDC, le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS) reste confronté à plusieurs difficultés opérationnelles qui limitent son efficacité sur le terrain. L'organisation souligne notamment l'importance des besoins face au nombre de combattants encore actifs au sein des groupes armés locaux et étrangers.

L'organisation demande au Conseil de sécurité des Nations unies d'intégrer davantage les activités de désarmement volontaire dans le prochain mandat de la MONUSCO.

Elle estime que la mission onusienne devrait disposer de capacités opérationnelles renforcées pour accompagner plus directement les processus de démobilisation et de réinsertion des anciens combattants.

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Un cadre neutre pour faciliter la reddition

Le coordonnateur de la JAPD-RDC, Disciple Makasi, estime que les craintes liées à la sécurité constituent un obstacle à la reddition volontaire de nombreux combattants. Selon lui, certains hésitent à déposer les armes par peur de ne pas bénéficier de garanties suffisantes auprès des structures étatiques.

« Il y a l'exigence d'un cadre neutre et sécurisé pour déposer les armes. Dans un climat de confrontation directe entre les groupes armés et les forces gouvernementales, de nombreux combattants redoutent un manque de protection s'ils se rendent directement aux structures étatiques », explique-t-il.

Pour faciliter les défections volontaires, l'organisation recommande d'intégrer explicitement le désarmement et la démobilisation des combattants volontaires dans les prérogatives de la section DDR-S de la MONUSCO.

Cette démarche permettrait, selon elle, aux membres des groupes armés locaux et étrangers de se rendre auprès d'une force internationale considérée comme neutre, dans des conditions sécurisées.

« Il faut intégrer explicitement le désarmement et la démobilisation des combattants volontaires dans les prérogatives de la section DDR-S de la MONUSCO afin d'offrir aux éléments des groupes armés locaux et étrangers la possibilité de se rendre auprès d'une force internationale neutre, dans des conditions sûres et dignes », plaide M. Makasi.

Pour la JAPD-RDC, le renforcement des mécanismes de reddition volontaire et de réinsertion constitue un levier important pour la stabilisation des provinces de l'Est de la RDC.

L'organisation estime qu'un meilleur accompagnement des combattants qui acceptent de déposer les armes pourrait contribuer à réduire les violences armées et à favoriser le retour durable de la paix dans les zones affectées par l'insécurité.