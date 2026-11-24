En grève depuis huit semaines, les infirmiers et autres professionnels de santé décident de poursuivre leur mouvement. Réunis lundi 23 novembre 2026 à Kinshasa, les membres de l'Intersyndicale du secteur de la santé ont résolu de maintenir la cessation de travail jusqu'à la satisfaction de leurs revendications.

Les grévistes dénoncent également l'indifférence du Gouvernement face à leurs préoccupations, ainsi que les menaces dont ils affirment faire l'objet:

« Les autorités gouvernementales n'ont initié aucun cadre crédible de dialogue susceptible de déboucher sur des solutions concrètes. Plus grave encore, aucune initiative politique sérieuse du ministre de la Santé publique n'est engagée pour porter cette crise majeure devant le conseil des ministres alors qu'elle affecte le système national."

Cette crise exige l'écoute, le dialogue et le respect de liberté syndicale, selon lui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En conséquence, indique la déclaration, " l'Intersyndicale de la santé annonce le maintien du mouvement de grève jusqu'à l'obtention d'engagement claire, écrit assorti d'un calendrier de mis en oeuvre ».

Les infirmiers et d'autres professionnels de santé sont en grève depuis deux mois. Ce mouvement perturbe le fonctionnement de plusieurs structures sanitaires publiques à travers la RDC. Déclenché par l'Intersyndicale du secteur de la santé, il vise à dénoncer les mauvaises conditions socioprofessionnelles du personnel soignant.

Les revendications portent notamment sur :

la mécanisation

les promotions en grade

le paiement et l'alignement de la prime de risque

le réajustement des rémunérations.