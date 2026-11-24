Le département de la gestion durable de l'environnement de la Région épiscopale du Congo Est a lancé, lundi 23 novembre, le projet « Vers un Avenir Vert ». Cette initiative prévoit la plantation de 10 000 arbres en six mois afin de contribuer à la restauration de l'écosystème et à la protection de l'environnement. Les écoles, les communautés religieuses et la population sont appelées à prendre part à cette campagne de reboisement.

Au-delà de la mise en terre des plants, le projet vise à promouvoir une culture de protection de la nature et à responsabiliser les communautés sur la préservation des ressources environnementales.

« Nous devons planter les arbres au lieu de les couper. Nous avons l'obligation de protéger la nature », explique le révérend Antoine Otoka, chef du département de la gestion durable de l'environnement de la Région épiscopale du Congo Est.

Les établissements scolaires bénéficiaires sont invités à participer non seulement à la plantation, mais aussi à l'entretien et à la protection des arbres mis en terre.

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Pour Kuminga Kibonge, préfet de l'Institut Lufungula, les arbres peuvent contribuer à protéger les infrastructures scolaires contre les effets des intempéries et de l'érosion.

Il estime que la présence de la végétation autour des bâtiments constitue une protection naturelle, notamment contre les fortes pluies et les vents violents susceptibles d'endommager les toitures.

La population appelée à s'approprier le projet

Les autorités municipales encouragent également les habitants à s'impliquer dans cette initiative. Le maire adjoint de Kindu, Étienne Kasalanga, invite la population à adopter des pratiques responsables en matière de gestion des arbres.

« Si vous coupez un arbre, il faut songer à en planter un autre. Cela profitera à réguler le climat », recommande-t-il.

À travers le projet « Vers un Avenir Vert », les initiateurs affirment vouloir faire des écoles, des communautés religieuses et de chaque citoyen des acteurs de la restauration de l'environnement.