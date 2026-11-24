Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, appelle les entreprises congolaises à dépasser la simple attribution des marchés de sous-traitance pour s'imposer durablement dans les chaînes de valeur minières. Il a lancé cet appel ce lundi 23 novembre, à Kinshasa, lors d'une session à huis clos avec les opérateurs miniers nationaux, organisée en marge de Makutano Mining 2026, autour du thème : « Construire les champions nationaux ».

Au cours de cette rencontre, le ministre a souligné la nécessité de donner aux entrepreneurs congolais les moyens d'investir, de produire et de développer des activités compétitives dans le secteur minier.

Évoquant le poids économique de cette industrie en République démocratique du Congo, Louis Watum Kabamba a rappelé qu'elle représente plus de 40 milliards de dollars américains d'investissements cumulés et près de 1,26 milliard de dollars de redevances minières en 2025.

Pour le ministre, ces ressources doivent davantage contribuer à l'émergence de capitaux nationaux et à la création d'entreprises congolaises capables de rivaliser avec les acteurs internationaux.

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Plusieurs mécanismes pour soutenir les entrepreneurs nationaux

À cette occasion, Louis Watum Kabamba a présenté plusieurs mécanismes destinés à accompagner les opérateurs économiques congolais. Parmi les leviers évoqués figurent notamment le projet des « Léopards du secteur minier », les mécanismes de financement et de garantie, ainsi que l'application de l'acompte d'au moins 30 % sur les contrats de sous-traitance.

Le ministre a également rappelé la disposition prévoyant une participation d'au moins 10 % des personnes physiques congolaises au capital de certaines sociétés minières concernées.

Il a, par ailleurs, mis en avant les opportunités liées à la dotation de 0,3 % du chiffre d'affaires destinée au financement des projets de développement communautaire.

Le financement et l'accès aux marchés au coeur des échanges

Louis Watum Kabamba a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes nécessaires à la mise en place d'un environnement favorable au développement des entreprises nationales.

Il a également insisté sur le rôle du secteur privé dans la construction d'entreprises solides, capables d'investir, d'innover et de conquérir des marchés internationaux.

Les échanges avec les opérateurs miniers nationaux ont notamment porté sur les difficultés liées au financement, à l'accès aux marchés, aux délais de paiement et au renforcement du contenu local.

À travers cette rencontre, le gouvernement entend encourager une plus grande implication des entrepreneurs congolais dans les différentes activités de l'industrie minière, afin qu'ils puissent prendre une place plus importante dans la création de valeur générée par ce secteur.