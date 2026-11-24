L'Assemblée provinciale du Maniema a autorisé lundi 23 novembre, le procureur général près la Cour d'appel à ouvrir une instruction judiciaire à l'encontre du député provincial Ngongo Kitenge. Sur les 22 élus ayant pris part au vote, 14 ont approuvé le réquisitoire du parquet, 8 s'y sont opposés.

Cette décision fait suite à une plainte du ministre provincial du Budget, Oleko Lungundu Kamanyola. Il accuse le député d'avoir diffusé des images le montrant en train d'uriner, accompagnées de commentaires qu'il estime dégradants et portant atteinte à son honneur.

Selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Papy Omeonga Tshopa, cette autorisation vise à permettre au parquet de vérifier les faits et de recueillir les explications des deux parties.

Le rapporteur précise que le ministre a déjà présenté sa déposition et que le député concerné devra, à son tour, fournir ses éléments de défense.

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« Si nous avons donné cette position-là, c'est pour permettre au procureur général d'instruire le dossier », explique Papy Omeonga Tshopa.

À l'issue de cette instruction, deux possibilités sont envisagées : si les faits ne sont pas établis, le procureur pourra classer le dossier sans suite. En revanche, si les soupçons sont confirmés, il devra adresser un nouveau réquisitoire à l'Assemblée provinciale pour obtenir l'autorisation d'engager des poursuites.

Dans ce second cas, le parquet devra également solliciter la levée des immunités parlementaires du député Ngongo Kitenge, condition nécessaire à la poursuite de la procédure judiciaire.

Le rapporteur souligne que la décision actuelle ne constitue donc pas une autorisation de poursuivre le député, mais uniquement une étape permettant d'établir les faits.

Il appelle par ailleurs les élus provinciaux à préserver les valeurs d'honorabilité attachées à leur mandat et à éviter les actes susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui.