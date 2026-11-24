Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, estime que le pays doit dépasser son statut de grand producteur de minerais pour devenir une économie capable de maîtriser davantage leur transformation et leur fabrication. Il a présenté quatre exigences pour atteindre cette ambition : le développement de l'énergie, la construction d'infrastructures durables, l'investissement dans le capital humain et la lutte contre les antivaleurs.

Le chef de l'État s'est exprimé ce lundi 23 novembre à Kinshasa, lors du lancement du 12e Forum économique Makutano, organisé en marge de Makutano Mining 2026, autour du thème : « La souveraineté minière en acte ».

Pour Félix Tshisekedi, la véritable souveraineté minière ne se limite pas à la possession des ressources naturelles. Elle repose surtout sur la capacité du pays à transformer ses minerais en richesse économique durable.

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« La véritable souveraineté minière réside dans notre capacité à transformer la richesse de notre sous-sol en puissance économique durable. (...) Notre pays ne doit plus seulement être un grand producteur de minerais. Il doit devenir une économie capable d'en maîtriser davantage la transformation et la fabrication. Je connais les exigences de cette ambition », a déclaré le président de la République.

L'énergie et les infrastructures comme premières exigences

Parmi les quatre exigences évoquées, Félix Tshisekedi a d'abord insisté sur la nécessité d'accroître la production énergétique afin de répondre aux besoins de l'industrie nationale.

« La première exigence est l'énergie. Le pays du fleuve Congo, qui détient l'un des plus grands potentiels électriques du monde, ne peut se résigner à voir ses usines manquer d'électricité », a-t-il affirmé.

Le président de la République a souligné que le développement des activités de raffinage et de transformation des minerais nécessite une alimentation électrique fiable et compétitive.

« Raffiner exige des mégawatts fiables et compétitifs. Nous devons les produire, les transporter et les échanger avec nos voisins », a-t-il ajouté.

La deuxième exigence concerne les infrastructures, considérées comme des leviers essentiels pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer la compétitivité du pays. À ce sujet, le chef de l'État a notamment cité le corridor de Lobito, la modernisation des voies ferrées et l'amélioration de la fluidité aux frontières.

Le capital humain et la lutte contre la corruption

La troisième exigence porte sur le développement du capital humain. Pour Félix Tshisekedi, les compétences et les talents de la jeunesse congolaise constituent une ressource stratégique pour accompagner l'industrialisation du pays.

« Si les minerais constituent nos richesses stratégiques, les talents et les compétences de notre jeunesse représentent notre ressource la plus précieuse », a-t-il déclaré.

La quatrième exigence concerne la gouvernance et la responsabilité collective. Le président de la République a notamment insisté sur la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des contrats et le respect des populations.

Il a également souligné que la souveraineté minière suppose l'existence d'un État capable de définir des règles claires et de les faire respecter, de négocier des partenariats équilibrés, de développer des capacités nationales de transformation et de former les compétences nécessaires à l'industrie.

Les richesses minières au bénéfice de la nation

Pour Félix Tshisekedi, la souveraineté économique doit également se traduire par une meilleure redistribution des richesses issues de l'exploitation minière. Celles-ci doivent, selon lui, profiter effectivement à la nation, aux provinces et aux communautés locales.

Le chef de l'État a par ailleurs rappelé que l'industrialisation ne peut se construire sans investissements privés, technologies, compétences et accès aux marchés internationaux.

Il a ainsi précisé que la souveraineté économique ne signifie pas le repli sur soi, mais plutôt la capacité de choisir ses partenaires, de définir ses priorités et de garantir un cadre juridique prévisible, équitable et respecté par tous.

« La souveraineté économique n'est donc pas synonyme de fermeture, plutôt que la capacité de choisir librement son partenaire, de définir ses priorités et de garantir un cadre juridique prévisible, équitable et respecté de tous », a-t-il déclaré.

Félix Tshisekedi a enfin rappelé le passé du pays, marqué, selon lui, par une exploitation de ses ressources naturelles qui a davantage profité aux industries étrangères qu'à l'économie nationale. Il a déploré ce paradoxe, estimant que la possession de ressources naturelles ne garantit pas automatiquement la maîtrise de la valeur économique qu'elles génèrent.

Organisé du 22 au 25 novembre 2026 à Kinshasa, Makutano Mining 2026 est placé sous le thème « La souveraineté minière en acte ». Cette rencontre réunit des décideurs publics, des investisseurs, des industriels et des entrepreneurs autour des enjeux liés à la transformation locale des ressources minières africaines.