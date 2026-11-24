Lubumbashi : la marche des catholiques dispersée, la presse entre dénonciations et explications des autorités

Ce mardi 24 novembre 2026, les médias congolais reviennent sur les tensions survenues à Lubumbashi entre les fidèles catholiques et les forces de l'ordre, à la suite de la dispersion d'une marche organisée par l'Église. Entre dénonciations d'atteintes à la liberté de culte, critiques de l'intervention policière et position des autorités municipales, les journaux abordent cette actualité sous différents angles.

La Prospérité : « Tensions entre fidèles catholiques et forces de l'ordre à Lubumbashi : les évêques de la Cenco face à la presse aujourd'hui. »

Le quotidien revient sur la mobilisation des catholiques, qui entendaient dénoncer la spoliation présumée d'un terrain appartenant au Grand Séminaire interdiocésain Saint-Paul, dans le quartier Tshamalale. L'Église revendique la propriété de cette concession et réclame l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant la démolition de constructions érigées par des particuliers.

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Le journal souligne que la marche a été dispersée à l'aide de gaz lacrymogènes, dans un contexte de forte présence des forces de sécurité. Il rapporte également que Mgr Fulgence Muteba affirme avoir été retenu de fait à l'archevêché depuis dimanche soir, ce qui l'aurait empêché de prendre son vol pour Rome lundi. Malgré le retrait des policiers lourdement armés, des véhicules de police et des agents en tenue civile seraient restés postés devant la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul.

La Prospérité annonce enfin une prise de parole des évêques de la CENCO devant la presse, à Kinshasa, pour éclairer l'opinion sur l'intervention policière, les revendications de l'Église et les suites envisagées.

Actualite.cd : « Mgr Fulgence Muteba : "La liberté de culte est la première des libertés", le président de la CENCO avertit les autorités de Lubumbashi »

Le média en ligne met en avant la réaction de l'archevêque de Lubumbashi aux accusations de la mairie concernant l'organisation d'une marche sans autorisation préalable. Lors d'un Space organisé lundi par Stanis Bujakera, Mgr Fulgence Muteba a soutenu que la Constitution prévoit un régime d'information des autorités plutôt qu'une autorisation préalable. Il affirme que l'archidiocèse avait accompli les démarches nécessaires.

Le prélat est également revenu sur le report de la marche, initialement prévue deux semaines plus tôt à la demande du gouverneur du Haut-Katanga, qui avait promis de rechercher une solution au différend foncier de Tshamalale. Faute d'avancée, les évêques ont finalement décidé de maintenir leur mobilisation. Mgr Muteba dénonce par ailleurs des arrestations et des restrictions d'accès à certaines églises.

Dans un autre article intitulé « Mgr Fulgence Muteba : "Je ne suis pas libre", le président de la CENCO dénonce "le règne de l'arbitraire" à Lubumbashi », Actualite.cd revient sur les accusations de surveillance et d'entrave aux déplacements formulées par l'archevêque. Celui-ci affirme que des fidèles venus de Likasi, Kasumbalesa et Kipushi ont été bloqués et que des prêtres et des séminaristes ont été brutalisés. Il conteste également les explications de la maire intérimaire, Joyce Tunda Kazadi, sur l'absence d'autorisation et le refus de l'Église de participer aux concertations.

Le Potentiel : « Gaz lacrymogènes contre la procession catholique : l'État de droit dans la tourmente »

Le quotidien met l'accent sur l'usage des gaz lacrymogènes contre la procession catholique. Il voit dans cet épisode un signe de fragilisation de l'État de droit et relève les risques d'un bras de fer entre l'Église catholique et le pouvoir.

De son côté, 7sur7.cd rapporte les dénonciations de Mgr Fulgence Muteba, qui évoque des violations des droits humains et exprime ses inquiétudes face aux événements survenus à Lubumbashi.

L'ACP et Infos27 : les positions des autorités et l'appel au recadrage

L'Agence congolaise de presse (ACP) met en avant la position de la mairie de Lubumbashi, qui reproche à l'Église catholique d'avoir rejeté les concertations proposées par les autorités. La Prospérité rapporte également que l'Hôtel de Ville justifie son intervention par l'absence d'autorisation préalable.

Enfin, Infos27 évoque la nécessité d'un « recadrage républicain » face à cette situation. Les différents traitements médiatiques font ainsi ressortir les divergences entre les autorités municipales et la hiérarchie catholique, sur fond de conflit foncier et de contestation de l'intervention des forces de l'ordre.