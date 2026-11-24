La Deuxième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, lundi par consensus, sans mise aux voix, la résolution biennale présentée par le Maroc intitulée « Promotion du tourisme durable et résilient, y compris l'écotourisme, aux fins de l'élimination de la pauvreté et de la protection de l'environnement ».

Le texte a été coparrainé par 84 États membres issus de l'ensemble des groupes régionaux. Cette adoption consensuelle traduit, sur la scène multilatérale, l'ambition portée par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du développement du tourisme marocain, érigé en levier stratégique d'investissement, de création d'emplois et de développement territorial durable.

Le consensus obtenu revêt une portée particulière dans un contexte multilatéral marqué par des divergences persistantes, alors que la quasi-majorité des résolutions a été soumise à un vote au sein de la Deuxième Commission.

En parvenant à rallier des délégations aux positions parfois très divergentes, le Royaume confirme sa capacité à fédérer et à bâtir des convergences sur des priorités de développement partagées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Seize ans après le lancement de cette initiative marocaine, le texte a connu une évolution significative, passant d'une première résolution consacrée à l'écotourisme en 2010 à un cadre global couvrant l'ensemble du secteur touristique. Il met en exergue la contribution du tourisme à une croissance économique inclusive, à la diversification des revenus des communautés locales ainsi qu'à la préservation du patrimoine naturel et culturel.

Le texte de cette année comporte deux avancées majeures. Dans le prolongement de l'Engagement de Séville pour le financement du développement durable, la résolution appelle à renforcer l'accès au financement et à l'investissement en faveur des infrastructures durables, de l'action climatique, de la conservation de la biodiversité et de la transition numérique.

Elle accorde également une attention particulière aux microentreprises ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises, qui constituent un moteur essentiel de l'emploi et de l'activité économique dans le secteur touristique.

La résolution prépare par ailleurs la mise en oeuvre de l'Année internationale du tourisme durable et résilient, proclamée pour 2027. À cette fin, elle encourage la mise en place de mécanismes nationaux de coordination et le renforcement de la coopération avec ONU Tourisme, afin de garantir que les initiatives engagées produisent des résultats durables et s'inscrivent au-delà de cette échéance.

Par son adoption consensuelle, cette résolution réaffirme le rôle du Maroc en tant qu'acteur essentiel dans la promotion d'un tourisme durable, inclusif et résilient, tout en consolidant la place de cette thématique parmi les priorités de l'agenda international du développement durable.