Addis Ababa — Le ministre éthiopien de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a exhorté l'Égypte à moderniser ses pratiques de gestion de l'eau sur son territoire et à reconsidérer les activités agricoles grandes consommatrices d'eau qui ont entraîné un gaspillage excessif de cette ressource dans le pays situé en aval.

Le ministre Habtamu a également souligné la nécessité pour l'Égypte de consulter l'Éthiopie avant d'entreprendre des projets de développement concernant le Nil, cours d'eau partagé par les deux pays.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le ministre a déclaré que l'Égypte devrait s'attaquer aux pertes d'eau substantielles liées à une irrigation inefficace, à l'évaporation et aux pratiques agricoles grandes consommatrices d'eau, plutôt que de reprocher aux pays en amont de poursuivre leurs aspirations légitimes en matière de développement.

« Ils n'ont pas à pointer du doigt l'Éthiopie ; ils doivent balayer devant leur porte et utiliser l'eau de manière efficace, sans en abuser », a déclaré le ministre.

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Il a notamment critiqué le fait que l'Égypte continue de recourir à l'irrigation par inondation traditionnelle malgré son climat chaud et aride, arguant que cette pratique entraîne d'importantes pertes d'eau par évaporation.

Le ministre a également souligné que la culture par l'Égypte de plantes à forte consommation d'eau, notamment le riz sur plus de 500 000 hectares et la canne à sucre sur plus de 100 000 hectares, constituait un facteur majeur de la consommation d'eau considérable du pays.

Il a en outre remis en cause le détournement des eaux du Nil vers des projets de mise en valeur du désert, notamment dans la vallée de Toshka et la péninsule du Sinaï, affirmant que de telles initiatives entraînaient des pertes d'eau considérables.

M. Habtamu a soutenu que l'Égypte devrait donner la priorité aux technologies d'irrigation modernes, à une gestion efficace de l'eau et à des pratiques agricoles durables, plutôt que d'imputer ses problèmes hydriques aux activités de développement de l'Éthiopie le long de l'Abay (Nil Bleu).

Au-delà de la gestion nationale de l'eau, le ministre a appelé l'Égypte à renoncer à ses approches unilatérales concernant ce fleuve partagé et à reconnaître les intérêts de l'Éthiopie en matière de développement lors de la planification de projets susceptibles d'affecter les ressources en eau du Nil.

« Chaque fois qu'ils se lancent dans un projet de développement, ils doivent obtenir le consentement de l'Éthiopie, car l'Éthiopie a elle aussi un plan », a-t-il déclaré.

Faisant référence aux projets annoncés par l'Égypte visant à construire une nouvelle ville, M. Habtamu a souligné que Le Caire devrait consulter Addis-Abeba avant de se lancer dans des initiatives de développement impliquant la ressource en eau partagée.

« Ils doivent mettre fin à leurs actions unilatérales », a-t-il insisté.

Le ministre a cité le haut barrage d'Assouan, le canal de Toshka et le canal Al-Salam (de la Paix), qui s'étend vers la péninsule du Sinaï, comme exemples de grands projets d'infrastructures hydrauliques égyptiens menés sans la participation ni le consentement de l'Éthiopie.

Il a également évoqué l'Accord de 1959 sur les eaux du Nil conclu entre l'Égypte et le Soudan, qui excluait l'Éthiopie - l'un des principaux contributeurs au débit du fleuve - ainsi que d'autres pays situés en amont du bassin du Nil, comme preuve de la difficulté de longue date à parvenir à des accords inclusifs concernant ce fleuve partagé.

En revanche, M. Habtamu a mis en avant la participation de l'Éthiopie à la Déclaration de principes (DoP) de 2015 sur le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), signée à Khartoum par les dirigeants de l'Éthiopie, de l'Égypte et du Soudan, comme exemple de cadre de coopération convenu.

Il a déclaré que l'Éthiopie avait développé le GERD dans le respect des principes de l'accord et a appelé l'Égypte à faire preuve d'un engagement similaire en matière de consultation, de coopération et de compréhension mutuelle dans le cadre de ses activités de développement liées au Nil.

Soulignant que les solutions durables aux différends liés au Nil exigent de la souplesse, de la compréhension mutuelle et des compromis, le ministre a exhorté Le Caire à privilégier un dialogue constructif plutôt que de s'opposer aux aspirations de développement de l'Éthiopie.

Il a également proposé des investissements conjoints dans les infrastructures hydrauliques à travers le bassin du Nil, en particulier le long du Nil Bleu, faisant valoir que des projets collaboratifs, notamment la construction de barrages, pourraient ouvrir d'importantes perspectives économiques et générer des avantages partagés pour tous les pays riverains.

M. Habtamu a réaffirmé que la gestion du Nil devait reposer sur une utilisation équitable, la coopération et le respect mutuel, soulignant que les besoins croissants de l'Éthiopie en eau et en énergie devaient être pris en compte, alors que le pays s'efforce de répondre aux besoins de sa population d'environ 130 millions d'habitants.

Contribuant à plus de 86 % du débit annuel du Nil, le Nil Bleu confère au pays un intérêt majeur dans l'utilisation équitable et durable de ce fleuve.

Le ministre a réaffirmé la position de l'Éthiopie selon laquelle elle a le droit d'exploiter ses ressources en eau pour son développement national tout en tenant compte des intérêts des pays en aval.