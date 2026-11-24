Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed doit se présenter jeudi devant la Chambre des représentants du peuple afin de présenter le bilan du gouvernement fédéral pour le trimestre de l'exercice budgétaire éthiopien 2026/27 et de répondre aux questions des députés sur les principaux enjeux nationaux.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre prendra la parole lors de la 4e session ordinaire de la 1re année de la 7e législature.

Le Premier ministre fournira des explications sur la mise en oeuvre en cours du plan de développement du gouvernement pour l'exercice budgétaire éthiopien 2019.

Les députés devraient poser des questions et demander des éclaircissements sur les résultats globaux du gouvernement, la mise en oeuvre des politiques et d'autres priorités nationales clés.

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Le Premier ministre Abiy répondra aux questions et aux commentaires des membres de la Chambre sur la base du plan gouvernemental de l'année fiscale éthiopienne 2019 présenté par le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie (RFDE), Taye Atske Selassie, lors de la séance d'ouverture conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération, le 6 octobre 2026.

À l'issue des explications du Premier ministre, la Chambre devrait examiner et approuver une motion de soutien après avoir entendu la position du gouvernement.

La séance réunira également des ambassadeurs en poste à Addis-Abeba, des représentants d'organisations internationales, des chefs religieux, des anciens, des personnalités éminentes, des dirigeants de partis d'opposition et d'autres invités.

La Chambre a annoncé que les débats seraient retransmis en direct par divers médias.