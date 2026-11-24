La récolte des olives a démarré sur les chapeaux de roues dans les provinces de Doukkala, à savoir El Jadida et Sidi Bennour, sous de bons auspices grâce à une production abondante et de bonne qualité. Selon des sources relevant de l'ORMVAD, les oliveraies de la région affichent un rendement élevé en raison de l'amélioration des conditions climatiques

Cependant, les agriculteurs sont confrontés à une contrainte majeure, à savoir une grave pénurie de main-d'oeuvre, accompagnée d'une hausse sans précédent de son coût.

Les agriculteurs et producteurs des deux provinces déplorent profondément la rareté et la cherté des ouvriers spécialisés dans la cueillette des olives. Si le salaire journalier dépasse désormais les 150 dirhams dans certaines zones, il n'en est pas moins vrai que le recrutement demeure particulièrement difficile. Cette situation risque de retarder les opérations de récolte et, partant, d'altérer la qualité de l'huile.

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Les professionnels interrogés concluent que cette conjoncture place les oléiculteurs dans une situation délicate, partagés entre la satisfaction d'une récolte généreuse et l'inquiétude face à l'explosion des frais de cueillette, lesquels absorbent une bonne part de leur marge bénéficiaire.