Le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, consacrera sa Private Notice Question (PNQ) de ce mardi à la fièvre aphteuse. Elle sera adressée au ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell.

Chetan Baboolall souhaite savoir si la ferme infectée est destinée à l'engraissement ou à l'élevage. Il interrogera également le ministre sur les mesures de traçage, de dépistage et de contrôle des déplacements des animaux, ainsi que sur les procédures de quarantaine, les tests effectués et les permis délivrés pour les animaux vivants importés depuis janvier 2026.

Le leader de l'opposition réclamera aussi des précisions sur les stocks de vaccins, les capacités des laboratoires, les fonds d'urgence et les indemnisations. Il s'intéressera, par ailleurs, aux dispositions de quarantaine prévues pour la cargaison d'animaux actuellement en route vers Maurice, ainsi qu'aux tests à effectuer au sein de Socovia Belle Vue Ltd avant son arrivée.