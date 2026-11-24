Jean-Michel Lee Shim devait être entendu hier par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre de l'enquête sur SMS Pariaz Ltd. Mais l'homme d'affaires de 72 ans ne s'est une nouvelle fois pas présenté. Par l'intermédiaire de son avocat, il a fait savoir qu'il était souffrant. Un courriel a été adressé à la commission pour signaler son état de santé. En trois semaines, son interrogatoire a ainsi été renvoyé à trois reprises.

Le premier report était lié à la non-disponibilité de l'avocat de son choix. L'homme d'affaires souhaitait être accompagné de Me Shamir Hossany pour son interrogatoire «under warning». La FCC avait toutefois émis des réserves, l'avocat représentant également d'autres personnes concernées par le dossier, évoquant un possible conflit d'intérêts.

Contestant cette position, Jean-Michel Lee Shim avait saisi la Cour suprême par voie d'affidavit, avec l'assistance de l'avoué Selva Murday. Le 11 novembre, devant la juge en chambre Carol Green-Jokhoo, la FCC avait finalement accepté que Lee Shim soit accompagné de Me Hossany. L'audition avait alors été reportée.

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Pour le deuxième rendez-vous, le 16 novembre, Me Shamir Hossany avait fait savoir qu'il était souffrant et ne pouvait assister son client. La commission avait donc accordé un nouveau délai jusqu'au 23 novembre. Mais ce lundi, c'est l'état de santé de Jean-Michel Lee Shim lui-même qui a été invoqué.

Intermède plainte et recours

Entre-temps, l'homme d'affaires a engagé une autre démarche. Le 18 novembre, il s'est rendu au poste de police des Casernes centrales afin de déposer une plainte pour complot. Dans sa déposition, il met en cause l'Attorney General, Gavin Glover, le directeur général de la FCC, Sanjay Dawoodarry, ainsi que son ancien collaborateur et ex-CEO de People's Turf PLC, Khulwant Kumar Ubheeram.

Jean-Michel Lee Shim affirme qu'une machination a été organisée pour l'écarter du secteur des paris et des courses hippiques, mais également pour compromettre son projet de Petit-Gamin. Il dit notamment craindre une arrestation et une accusation provisoire qui pourraient avoir des conséquences sur sa Personal Management Licence.

Pour soutenir ses accusations, il évoque des enregistrements audio de conversations impliquant notamment Khulwant Kumar Ubheeram et deux individus. Selon sa version, ces échanges feraient état de discussions visant à provoquer son arrestation et à fragiliser sa position dans l'industrie hippique. Des documents, des copies d'affidavits et une clé USB contenant les enregistrements auraient été remis à la police. Leur contenu et leur authenticité restent à vérifier.

Le 20 novembre, Jean-Michel Lee Shim a également saisi la Cour suprême d'une demande de Judicial Review. Il conteste la décision de la FCC de procéder à son interroga- toire «under warning» et souhaite notamment obtenir la suspension de cette démarche.

La juge Karuna Devi Gunesh-Balaghee n'a toutefois pas accordé la suspension sollicitée. Elle a estimé qu'il n'existait pas, à ce stade, de raison impérieuse d'empêcher la commission de poursuivre ses investigations. L'affaire sera de nouveau appelée le 27 novembre.

Pendant ce temps, l'enquête initiale se poursuit. La FCC cherche notamment à éclaircir les conditions dans lesquelles Jean-Michel Lee Shim a vendu ses actions de SMS Pariaz Ltd à Pazhany Thandrayen en mai 2014. Les enquêteurs veulent déterminer s'il a réellement cessé d'exercer une influence sur la compagnie après cette transaction.

Une 4e tentative

Son rôle éventuel comme consultant, les relations financières entre les protagonistes et le fonctionnement de la société figurent également parmi les aspects examinés. Entre 2015 et 2024, SMS Pariaz Ltd aurait obtenu 186 licences auprès de la Gambling Regulatory Authority (GRA) pour ses activités de paris en ligne sur le football et les courses hippiques. Pazhany Thandrayen et plusieurs anciens responsables de la GRA ont déjà été entendus.

Avec ce troisième report, la FCC devra encore patienter avant de recueillir la version de Jean-Michel Lee Shim. Un nouveau rendez-vous pourrait avoir lieu aujourd'hui ou demain, mercredi, tandis que le volet judiciaire sera de nouveau examiné le 27 novembre. La question reste désormais de savoir quand l'homme d'affaires répondra finalement aux questions des enquêteurs.