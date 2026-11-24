Les champions de l'économie mauricienne ont été mis à l'honneur hier soir. L'édition 2026 du Top 100 Companies a été officiellement lancée lors d'une cérémonie organisée au Hennessy Park Hotel, en présence du junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, et de dirigeants de La Sentinelle Ltd, société éditrice de la publication. Plusieurs entreprises qui se sont distinguées par leurs performances et leur contribution à l'économie nationale ont été récompensées.

Au-delà d'un classement des plus grandes entreprises du pays, le Top 100 Companies s'est imposé au fil des éditions comme un véritable baromètre de la vie économique. Il offre un éclairage sur la santé financière des principaux acteurs du secteur privé, les dynamiques sectorielles et les mutations qui façonnent l'économie mauricienne. Réalisée par Business Publications Ltd, filiale du groupe La Sentinelle, cette édition 2026 était placée sous le thème «Corporates flourish against all odds». Elle a également introduit trois nouveaux secteurs : les firmes comptables, les promoteurs immobiliers et les centres commerciaux.

Le classement a été dévoilé dans un environnement économique particulièrement complexe. À Maurice, les entreprises ont dû composer avec les impératifs de consolidation budgétaire, les mesures fiscales et leurs répercussions sur la consommation et le pouvoir d'achat. À l'international, les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, les perturbations autour du détroit d'Ormuz et la volatilité des cours de l'énergie ont accentué les incertitudes.

La politique tarifaire de Donald Trump a, par ailleurs, contribué à bouleverser les règles du commerce mondial et les chaînes de valeur. Autant de facteurs qui ont mis à l'épreuve la capacité d'adaptation des entreprises mauriciennes, dans une économie fortement dépendante des marchés extérieurs.

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C'est précisément cette capacité à faire face aux turbulences que Philippe Forget, chairman du groupe La Sentinelle, a mise en perspective dans son Foreword, intitulé «The World is on a slippery slope... and we are slipping with it».

ER Group et AML sur le podium

Sans surprise, le groupe IBL a confirmé sa position de leader incontesté. Dirigé par Arnaud Lagesse, il a conservé la première place du classement avec un chiffre d'affaires de Rs 124,3 milliards, en progression de 2,1 % par rapport à 2025 (Rs 120,8 milliards). Cette performance est largement portée par son expansion internationale dans le cadre de sa stratégie «Beyond Borders», qui représente désormais 51 % de ses revenus. Le trophée récompensant le chiffre d'affaires le plus élevé a été remis par le junior minister Dhaneshwar Damry à Claire Coulier, Head of Communications d'IBL.

ER Group s'est classé en deuxième position avec un chiffre d'affaires de Rs 46,34 milliards alors qu'Airport of Mauritius (AML), qui regroupe les activités et les actifs. liés aux infrastructures aéroportuaires et à l'aviation, occupe la troisième place avec Rs 43,4 milliards de revenus. Dirigée par Megh Pillay, AML est la seule entreprise d'État à figurer dans le Top 10.

En matière de rentabilité, le groupe ER Ltd s'est distingué parmi les entreprises non bancaires, avec des bénéfices avant impôt de Rs 7,3 milliards pour l'exercice clos en juin 2026. Le trophée a été remis à son CEO, Gilbert Espitalier Noël par Dhaneshwar Damry. Dans le secteur bancaire, la Mauritius Commercial Bank a maintenu sa position de banque la plus profitable, avec un bénéfice brut de Rs 27,5 milliards.

Plusieurs entreprises ont également été distinguées lors de cette soirée dans leurs secteurs d'activité respectifs : MCB(banques en terme d'actifs), United Basalt Products (construction), Swan (assurance), Velogic (fret et logistique), Mauritius Telecom (télécommunications), Courts Mammouth (commerce), Leal (automobile), Pick & Buy (grande distribution), Caractère Ltée (imprimerie), Circus (Publicité et évènementiel), Pam Goldings Properties (immobilier), Bluelife (promoteur immobilier)et Ciel Healthcare (santé).

L'un des principaux enseignements de cette édition réside dans la progression des revenus cumulés des 100 plus grandes entreprises du pays. Ceux-ci ont atteint Rs 742,85 milliards, contre Rs 687,45 milliards en 2025, soit une hausse de 8,05 %. Une performance qui témoigne du poids économique de ces grands groupes et de leur capacité à maintenir leur activité, à s'adapter aux contraintes et à saisir de nouvelles opportunités malgré les incertitudes qui ont pesé sur l'économie mondiale.