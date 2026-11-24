Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du décès de Naden Kistnasamy, un habitant de Temple Road, âgé de 52 ans, après la découverte de son corps dans une ruelle, à St Julien-d'Hotman, dimanche 22 novembre.

Selon les informations, c'est vers 15 h 15 qu'un sergent du poste de police de Camp-de-Masque, s'est rendu sur les lieux après avoir été informé de la présence d'un homme inconscient. À son arrivée, il a découvert la victime allongée dans une ruelle, portant des blessures apparentes.

Le Dr Seewooruttun, médecin légiste de la police, a été appelé sur place. Après avoir examiné le corps, il a certifié le décès. Sur ses instructions, la dépouille a été transportée à la morgue de l'hôpital Sir Anerood Jugnauth (SAJ), à des fins d'autopsie. L'examen, pratiqué hier, a conclu à un décès dû à un oedème cérébral et pulmonaire.

À ce stade, la possibilité d'un acte criminel est prise en considération par les enquêteurs. Un sentry a été placé dans le cadre des procédures entourant cette affaire.

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Les premiers éléments recueillis par la police ont également permis d'orienter les investigations vers l'entourage immédiat du défunt. Naden Kistnasamy vivait seul et était décrit comme un gros consommateur d'alcool.

C'est dans le cadre de cette enquête que les hommes de la Criminal Investigation Division (CID) de Brisée-Verdière, ont procédé à l'interrogatoire de son frère, Selven Kistnasamy, âgé de 54 ans et domicilié à Temple Road. Au cours de son interrogatoire, ce dernier aurait reconnu avoir agressé son frère plus tôt dans la journée. Il l'aurait frappé à la tête avec une barre de fer. Une déclaration de la défense a également été consignée par les enquêteurs.

À l'issue de son interrogatoire, Selven Kistnasamy avait été placé en détention au poste de police de Flacq, avant sa comparution devant la cour de district de la même localité, hier. Il est provisoirement accusé de «wounds and blows without intention to kill» et a été reconduit en cellule policière jusqu'à sa prochaine comparution. La barre de fer qu'il aurait utilisée lors de l'agression a été récupérée et sécurisée par la Scene of Crime Office (SOCO) pour les besoins de l'enquête.

Les enquêteurs devront désormais établir avec précision le déroulement des événements ayant précédé la découverte du corps et déterminer si les blessures infligées à la victime sont directement liées à son décès.